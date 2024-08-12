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В Альфа-Банке запустили специальные решения для отельеров и турагентов

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Предложения учитывают нюансы работы в разных отраслях и разрабатываем специальные решения — чтобы предпринимателям было выгоднее вести своё дело.

Новые предложения — для тех, кто развивает туризм в России. В Альфа-Банке помогут привлечь больше клиентов, нарастить оборот и оптимизировать управление бизнесом. Владельцы отелей и баз отдыха могут получать скидки на ставку по кредитам, уменьшать комиссии на приём платежей и снижать риски отмены бронирований. Турагенты в рамках предложения будут экономить на переводах и эквайринге, получать оплату от туристов в тот же день и бронировать горящие туры, зарабатывать на депозите в ту же ночь.

«Каждый бизнес уникален, и у каждой отрасли есть своя специфика. Мы ежедневно работаем с миллионами клиентов и видим, что им действительно нужно. Например, владельцу отеля важно учитывать риски по отмене бронирований, а турагентам — получать оплату день-в-день. Наше предложение учитывает все эти тонкости, и мы не предлагаем лишние услуги. Клиенты в этом случае экономят время, деньги и активно развивают свой бизнес», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

Больше информации для отельеров — здесь, а для турагентов - по данной ссылке.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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