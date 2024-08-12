Альфа-Банк запустил экспресс-оценку недвижимости для ипотеки

Альфа-Банк запустил экспресс-оценку стоимости недвижимости для ипотеки на готовое жилье. Сервис позволяет оценить квартиру онлайн всего за несколько секунд.

Для осмотра недвижимости клиенту банка не нужно вызывать оценщика, проводить самоосмотр объекта и ждать подготовки отчета. Остается внести данные о квартире в личном кабинете ипотечного заемщика в приложении банка или Альфа-Онлайн — банк получит результаты экспресс-оценки в течение 10 секунд.

Помимо экспресс-оценки вторичной недвижимости, клиенты банка могут оценить объект онлайн с помощью сервиса при оформлении кредита под залог недвижимости.

Сервис реализован совместно с группой SRG, одно из ключевых направлений которой — аналитика недвижимости и цифровизация клиентского пути при оформлении ипотечных сделок.