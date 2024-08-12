Банк «Солидарность» предупреждает о новых схемах мошенничества

Банк «Солидарность» фиксирует новые схемы мошенничества, направленные на получение несанкционированного доступа к личным данным граждан и их денежным средствам.

– Звонящие представляются «Фондом медицинского страхования» и под предлогом выбора способа получения новой страховки пытаются узнать коды доступа для входа на Госуслуги и в личные кабинеты в кредитных организациях (банках). Помните, что сообщение любых одноразовых кодов доступа и паролей третьим лицам недопустимо. Вы подвергаете себя и свои денежные средства опасности. Никакие работники ведомств и госструктур не уполномочены звонить гражданам лично и запрашивать такие одноразовые коды, – говорится в сообщении банка «Солидарность».