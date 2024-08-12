Альфа-Банк возобновил финансирование по программе льготного факторинга для московских компаний малого и среднего предпринимательства

Программа утверждена Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы в рамках комплекса мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Воспользоваться программой могут предприниматели, работающие на условиях отсрочки платежа в сферах IT, здравоохранения, спорта, отдыха и развлечений, креативной индустрии и туризма, производства, а также экспортёры и социальные предприниматели.

Заключить договор льготного факторинга с Альфа-Банком можно на сумму до 100 миллионов рублей по ставке 15% годовых (1/2 ключевой ставки ЦБ РФ + до 6%, на дату заключения договора) на срок до 12 месяцев.

«С 1 августа 2024 года факторинг на льготных условиях вновь доступен для клиентов Альфа-Банка, зарегистрированных в Москве. Мы прогнозируем высокий интерес клиентов к этой программе, поскольку предприниматели, работающие по контрактам с отсрочкой платежа, все чаще стали выбирать факторинг в качестве инструмента управления ликвидностью. И это правильно, ведь продукт позволяет не только пополнить оборотные средства и закрыть кассовые разрывы, но и исключить риск неплатежа покупателя. В Альфа-Банке получить факторинг на льготных условиях можно по контрактам с покупателями любого масштаба – от совсем небольших до крупнейших компаний страны», - поделился Леонид Култыгин, директор по факторингу Альфа-Банка.

Заполнить заявку и узнать подробности можно здесь.