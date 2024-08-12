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АТБ анонсирует акцию «Бархатный сезон» для держателей дебетовых карт

С 15 августа по 15 сентября 2024 года Азиатско-Тихоокеанский банк проведёт акцию «Бархатный сезон», предусматривающую начисление дополнительных поощрительных баллов за покупки по дебетовым картам банка.

Участниками акции смогут стать держатели карт: «АТБ карта», «АТБ карта (Единая карта сахалинца)», «АТБ карта Зарплатная», «АТБ карта (Социальная карта Амурской области)», «АТБ карта (Специальная)», «Кошелёк», «Большой кошелёк», «Валютный кошелёк», «Кэшбэк карта», «Единая карта сахалинца», «Приморец», «Особый статус», «Кампус», а также карты, выпущенные в рамках программы банковских услуг «Статус».

К участию допускаются те карты, на которые в течение июля 2024 года было осуществлено любое безналичное поступление денежных средств в сумме от 5 600 рублей и не было совершено покупок с 1 по 31 июля.

Что нужно сделать? В период проведения акции клиентам, чьи карты попадают под условия, необходимо совершить безналичные покупки в сумме от 5 000 рублей. Чем больше сумма покупок, тем больше дополнительный кэшбэк от банка:

  • 100 баллов при сумме покупок от 5 000 по 10 000 рублей;
  • 500 баллов при сумме покупок от 10 000,01 по 25 000 рублей;
  • 1 000 баллов при сумме покупок от 25 000,01 по 50 000 рублей;
  • 1 500 баллов при сумме покупок от 50 000,01 рублей.

Выплата гарантирована при соблюдении клиентами условий акции и начисляется до 15 октября 2024 года в дополнение к стандартному кэшбэку, предусмотренному правилами программы лояльности АТБ.

Подробные условия акции можно посмотреть по ссылке.

Напоминаем, что управлять баллами и отслеживать историю их начислений клиенты могут в личном кабинете «Кэшбэк и бонусы» в мобильном приложении АТБ банк. Баллы можно конвертировать в рубли по курсу 1 к 1 и выводить на карту АТБ.

Получить более детальную информацию можно в отделениях АТБ или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

Реклама. Отделение АТБ (ПАО) г.Иркутск . Азиатско-Тихоокеанский Банк erid:2VfnxxdweVe


/ Сибирское Информационное Агентство /
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