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Свой Банк повышает ставки по вкладам

С 13 августа Свой Банк повышает процентные ставки по всей линейке вкладов.

Максимальная доходность установлена по вкладам «Свой Вклад промо» и «Свой Вклад Банки.ру»: 19,50% с учетом капитализации при размещении средств на шесть месяцев. Новая ставка по вкладам длиной в три месяца составит 18,50%, один год — 19,00%.

«Свой Вклад промо» можно оформить на сумму от 300 000 до 500 000 000 рублей на срок от трех месяцев до трех лет. Пополнение депозита не влияет на доходность, минимальная сумма пополнения — 5 000 рублей. Возможна автоматическая пролонгация. «Свой Вклад Банки.ру» можно открыть на финансовом портале Banki.ru на сумму от 30 000 рублей. Оба вклада предлагают капитализацию процентов, выплата производится ежемесячно.

Также повышаются ставки по флагманскому вкладу «Свой Вклад» — до 19,00% с капитализацией для депозитов на 181 день. При размещении средств на 91 день эффективная ставка составит 18,00%, на 367 дней — 18,50%. Вклад можно оформить онлайн — с помощью мобильного приложения или на сайте банка, минимальная сумма — 30 000 рублей. В дополнение к вкладу выдается дебетовая карта с бесплатным обслуживанием и доставкой.

В офисах Своего Банка в Саратове и Энгельсе можно открыть вклады «Выгодный+», «Выгодный», «Высокий процент». Новые ставки по вкладам, оформленным на три месяца, составят 17,50-18,00%, на полгода — 18,50-19,00%, на год — 18,00-18,50%. Предусмотрена возможность пополнения средств, минимальная сумма — от 1 000 руб. Подробнее ознакомиться с условиями вкладов можно на сайте банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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