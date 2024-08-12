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ВТБ и Концерн ВКО «Алмаз-Антей» укрепляют партнерские отношения

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и банк ВТБ в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2024» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор Концерна Ян Новиков и заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко.

Соглашение предусматривает внедрение современных технологий управления финансовыми ресурсами Концерна, предоставление финансирования инвестиционных проектов и организацию комплексного обслуживания Концерна. Также в соответствии с документом ВТБ будет предоставлять полный спектр банковских услуг для работников предприятий холдинга.

«Концерн давно и успешно сотрудничает с банком ВТБ, мы ведем совместную работу по широкому кругу направлений нашей деятельности. Подписание данного соглашения позволит нам еще эффективнее реализовывать текущие планы и новые проекты, что положительно скажется на выполнении гособоронзаказа и программы диверсификации», - сказал генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Ян Новиков на церемонии подписания.

«Банк ВТБ и Концерн ВКО «Алмаз-Антей» связывает многолетнее сотрудничество. При поддержке банка реализован ряд стратегических проектов, в том числе создание одного из самых передовых и динамично развивающихся производственных кластеров – Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Взаимодействие банка с лидером отечественного оборонно-промышленного комплекса и машиностроения служит максимально эффективному развитию внутрироссийского производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции», - отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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