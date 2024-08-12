Солид Банк повысил доходность по депозитам юрлиц до 18,3% годовых

Солид Банк повысил процентные ставки по рублевым депозитам юрилических лиц.

– Это дает возможность бизнесу размещать средства на еще более привлекательных условиях и получать большую доходность, – говорится в сообщении банка.

Повышение ставок коснулось двух рублевых депозитов для ЮЛ и ИП: «Солид-Доход» и «Солид-Комфорт». Каждый вариант разработан под индивидуальные цели и возможности бизнеса.

«Солид-Доход» - это предложение по накоплению средств для бизнеса, который нацелен на повышенный и стабильный доход. Процентная ставка по депозиту теперь выросла до диапазона 16%-18,3% годовых. Ставка плавающая, зависит от суммы и срока размещения депозита.



Разместить депозит возможно на срок от 1 до 385 дней с возможностью пролонгации. Минимальная сумма размещения остается – 100 000 рублей. Максимальная - 50 млн рублей. Специалисты Банка готовы проконсультировать любой бизнес в индивидуальном порядке. По ссылке можно ознакомиться с полными условиями депозита «Солид-Доход» и оставить заявку на обратный звонок из Банка.

«Солид-Комфорт» - это депозит с говорящим названием. Разработан для новичков в размещении средств бизнеса или для тех, предпочитает более комфортные условия на случай форс-мажоров. Процентная ставка вклада «Солид-Комфорт» поднялась до диапазона 17,3%-18,2% годовых. Ее значение также зависит от суммы и срока размещения депозита.

Остальные условия остались прежними : минимальная сумма для размещения - 100 000 рублей, на срок от 32 до 385 дней с возможностью пролонгации.

Комфортными условиями депозита «Солид-Комфорт» являются частичное изъятие средств и пополнение. Напоминаем:

Клиенту доступно пополнение депозита в течение всего срока на следующих условиях:

- минимальная сумма единовременного дополнительного взноса должна быть не менее 1/10 от первоначальной суммы;

- прием дополнительным взносов прекращается за 30 дней до окончания срока договора по депозиту.

Частичное изъятие также доступно в течение всего срока действия договора при условиях:

- сумма единовременного изъятия не более 50 % от суммы депозита на момент изъятия и не чаще, чем 1 раз в 180 календарных дней;