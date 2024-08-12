Новости

Байкальский саммит РГУД
Стоит ли бояться прихода федеральных девелоперов в регион?
В Иркутске должны появиться минимум 3-5 площадок формата Light Industrial
«Иркутску нужно не только копировать чужие практики, а создавать свои» – Сергей Маяренков
Все материалы сюжета

Солид Банк повысил доходность по депозитам юрлиц до 18,3% годовых

Солид Банк повысил процентные ставки по рублевым депозитам юрилических лиц.

– Это дает возможность бизнесу размещать средства на еще более привлекательных условиях и получать большую доходность, – говорится в сообщении банка.

Повышение ставок коснулось двух рублевых депозитов для ЮЛ и ИП: «Солид-Доход» и «Солид-Комфорт». Каждый вариант разработан под индивидуальные цели и возможности бизнеса.

«Солид-Доход» - это предложение по накоплению средств для бизнеса, который нацелен на повышенный и стабильный доход. Процентная ставка по депозиту теперь выросла до диапазона 16%-18,3% годовых. Ставка плавающая, зависит от суммы и срока размещения депозита.

Разместить депозит возможно на срок от 1 до 385 дней с возможностью пролонгации. Минимальная сумма размещения остается – 100 000 рублей. Максимальная - 50 млн рублей. Специалисты Банка готовы проконсультировать любой бизнес в индивидуальном порядке. По ссылке можно ознакомиться с полными условиями депозита «Солид-Доход» и оставить заявку на обратный звонок из Банка.

«Солид-Комфорт» - это депозит с говорящим названием. Разработан для новичков в размещении средств бизнеса или для тех, предпочитает более комфортные условия на случай форс-мажоров. Процентная ставка вклада «Солид-Комфорт» поднялась до диапазона 17,3%-18,2% годовых. Ее значение также зависит от суммы и срока размещения депозита.  

Остальные условия остались прежними: минимальная сумма для размещения - 100 000 рублей, на срок от 32 до 385 дней с возможностью пролонгации.

Комфортными условиями депозита «Солид-Комфорт» являются частичное изъятие средств и пополнение. Напоминаем:
Клиенту доступно пополнение депозита в течение всего срока на следующих условиях:
- минимальная сумма единовременного дополнительного взноса должна быть не менее 1/10 от первоначальной суммы;
- прием дополнительным взносов прекращается за 30 дней до окончания срока договора по депозиту.
Частичное изъятие также доступно в течение всего срока действия договора при условиях:
- сумма единовременного изъятия не более 50 % от суммы депозита на момент изъятия и не чаще, чем 1 раз в 180 календарных дней;

Читайте также:

Бартер возвращают в торговлю. Что это значит?
12 августа 2024
Сбер заявил об ухудшении ситуации с юаневой ликвидностью в России
9 августа 2024

- остаток средств на депозитном счете после изъятие не может быть менее минимальной суммы депозита.
Получить консультацию по этому варианту можно по ссылке.

АО «Солид Банк». Ген.лицензия ЦБ РФ № 1329
www.solidbank.ru
8 800 775 56 06 (бесплатная горячая линия для РФ)

Реклама. Кредитно-кассовый офис АО "Солид Банк" в г. Иркутск. Солид Банк erid:2VfnxyJVKpc

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (1117)


Реклама на сайте

Компания «СтройПроектСервис»
Уникально. Экстремально. Стратегически важно. 7 флагманских проектов компании СтройПроектСервис»
«Наша ценность – это наши сотрудники» – Сергей Меркурьев, «СтройПроектСервис»
«Мы построили современное производство и собрали уникальный коллектив», – Евгений Столяр, «СтройПроектСервис», об индустриальном парке «Жилкино»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес