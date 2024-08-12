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ВТБ и Ростех заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Банк ВТБ и Ростех на полях Международного военно-технического форума «Армия-2024» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое будет направлено на обеспечение эффективной внешнеэкономической деятельности Корпорации. 

Подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ Валерий Лукьяненко и заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов.

«Предоставление качественных и надёжных банковских услуг для проведения расчетов по внешнеэкономическим контрактам является одной из основных задач на сегодняшний день. Уверен, что поддержка ВТБ предприятий Ростеха создает условия для выполнения стоящих перед Госкорпорацией задач и способствует обеспечению экономического и технологического суверенитета как отдельных отраслей промышленности, так и страны в целом», - сказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.

Ростех и ВТБ будут развивать и укреплять сотрудничество в сфере обеспечения международных расчетов с иностранными партнерами, а также повышать эффективность финансовой деятельности с зарубежными контрагентами. Кроме того, Банк ВТБ намерен финансировать проекты Корпорации и предоставлять услуги торгового финансирования для поддержки экспорта и импорта.

«Подписание соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией Ростех и Банком ВТБ на форуме «Армия» подтверждает курс на сохранение и развитие всестороннего сотрудничества между нашими организациями. Сегодня перед Корпорацией стоят амбициозные задачи по существенному наращиванию потенциала отечественной промышленности. Именно в реализации данной задачи мы видим возможности для расширения сотрудничества с Банком ВТБ», - отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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