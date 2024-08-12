ВТБ, член АИИК, планирует участвовать в финансировании промышленных проектов на основе нового механизма ГЧП

ВТБ совместно с Минэкономразвития РФ, Минпромторгом РФ и Ассоциацией инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК) принял участие в разработке законопроекта, который позволяет распространить действие механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) на крупные, значимые для экономики промышленные проекты, направленные на достижение технологического суверенитета. Закон об изменениях в ФЗ-224 подписан Президентом РФ 8 августа 2024 года, что дает возможность начать реализацию промышленных проектов на основе ГЧП уже в 2025 году.

«Считаем, что принятие закона о промышленном ГЧП окажет положительный эффект на реализацию новых проектов, позволяя объединить инициативу, ресурсы государства и отечественных инвесторов в интересах создания новых промышленных производств критической продукции или глубокой модернизации действующих мощностей.

В то же время для масштабной реализации потенциала и развития промышленности потребуется продолжение работы и дальнейшая донастройка механизма ГЧП в части закрытия технологических рисков, связанных с использованием новых российских технологий и оборудования в капиталоемких производствах. Это создаст необходимые стимулы для внедрения российских разработок, что снизит зависимость от иностранных решений на всех этапах технологической цепочки», – отметил Виталий Сергейчук, член правления ВТБ.

Благодаря совместной работе банка ВТБ в партнерстве с ведомствами и профильными участниками рынка были определены основные критерии промышленных проектов, которые можно финансировать с использованием этого инструмента, формат участия государства и механизм отбора проектов по созданию и реконструкции промышленных объектов на частной земле.

В результате действие принятого закона распространяется на проекты, соответствующие критериям технологического суверенитета и структурной адаптации экономики Российской Федерации, стоимостью более 10 млрд руб., вложения собственных средств частного инвестора должны составить не менее 15%, доля финансирования государства – не выше 50%. Оставшаяся часть финансирования может быть предоставлена банками.

«АИИК позитивно оценивает принятие закона о ГЧП в области промышленности, в тоже время закон устанавливает закрытый перечень критериев, которым должен соответствовать проект ГЧП, и позволяет проводить реконструкцию частных промышленных объектов с финансовым участием государства. Надеемся на продолжение диалога профессионального сообщества и законодателей для устранения отдельных ограничений закона для повышения его эффективности, поэтому Ассоциация продолжит работу по корректировке норм принятого закона, которые позволят стимулировать развитие ГЧП в сфере промышленности», – сообщила Марина Шурлаева, исполнительный директор АИИК.