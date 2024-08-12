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Более 400 млн рублей выделили на ремонт детских садов Иркутска

Все 130 муниципальных детских садов прошли приёмку специальной комиссии, куда входят представители городского департамента образования, депутатского корпуса, полиции, Госавтоинспекции и МЧС, сообщает пресс-служба мэрии. На этой неделе специалисты будут выезжать в школы.

– В этом году выделен большой объем финансирования из регионального и городского бюджетов на ремонты соцобъектов. Только на приведение в порядок детских садов направлено свыше 400 миллионов рублей. До середины августа состоится приемка всех образовательных организаций города. В случае выявления недочетов, они будут устранены к началу учебного года, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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