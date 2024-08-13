Более 50 тонн мусора собрали волонтеры Олега Дерипаски в Иркутской области

Ключевая акция проекта «360» прошла в Иркутской области. Почти тысяча волонтеров промышленника Олега Дерипаски и неравнодушные жители 7 городов Приангарья собрали 55 тонн мусора, который уйдет на переработку. Они работали на 12 локациях в регионе, очистив эквивалентную 60 футбольным полям территорию.

927 волонтеров Олега Дерипаски и жителей городов региона собрали более 3 тысяч мешков мусора общим весом 32 тонны, а также 20 тонн крупногабаритного мусора и 3,2 тонны вторсырья. Всего волонтеры собрали 54,7 тонн мусора, очистив территорию практически в 60 футбольных полей. Собранный мусор вывезли 20 мусоровозов совокупной грузоподъемностью в 150,5 тонн. Также волонтеры в Иркутской области сдали в переработку и утилизацию 17 236 крышечек и 122 кг батареек.

В этот раз акция прошла в Иркутске и на Байкале, в Братске, Усть-Илимске, Ангарске, Железногорске-Илимском, Тулуне, Черемхово. Среди необычных находок этой акции можно упомянуть удочки, диван, чайник, резиновый бассейн, лодки (настоящая и игрушечная), клюшки и старые шины от крупногабаритного транспорта.

– Очень важно поддерживать окружающую среду в том состоянии, в котором она нам досталась. Более того, я знаю, что есть инициативы по запрету пластика вокруг Байкала, мне кажется, что мы уже созрели до этого. Есть много стран, в которых сначала есть трудности с внедрением запрета пластика, но потом виден очень серьезный эффект. Все же пластик – это самая сложная часть из всех имеющихся на сегодняшний день отходов. И то, что делают волонтеры, очищая Байкал, создавая возможности по развитию и сохранению природной экосистемы, это очень важно. Со своей стороны, мы будем всегда помогать, – промышленник, основатель компаний Эн+ и Русал Олег Дерипаска.

– То, что делает Эн+, – крайне полезно для нашего общества. На сегодняшней акции я вижу объединение молодежи, объединение поколений. Здесь общая цель была понятна: защита, сохранение и преумножение богатств родины. То, что делает Эн+, – это только во благо страны. Компания ведет этот проект уже 14 лет. Иркутяне смотрят на это, и их отношение к бытовым отходам меняется, население становится более ответственным. Я уверен, что этот проект должен продолжаться и масштабироваться и дальше, – замминистра экологии и природных ресурсов Иркутской области Виталий Ермоченко.