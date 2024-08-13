БКС приостановил вывод китайских юаней с брокерских счетов. Что происходит?

Один из крупнейших российских брокеров «БКС Мир инвестиций» сообщил о приостановке вводов и выводов китайских юаней с 13 августа.

– В связи с усложнением расчетов между участниками биржевых торгов в китайских юанях (CNY) и увеличением времени при вводе/выводе валюты и расчетах сделок, с 13 августа 2024 г. БКС временно приостанавливает возможность вывода китайских юаней с брокерских счетов на реквизиты внешних банков, в том числе на реквизиты БКС Банка. Также приостанавливается ввод китайских юаней со счетов внешних банков и БКС Банка. При этом ограничений на биржевую торговлю нет, клиентам доступна продажа юаней в случае необходимости, – говорится в сообщении брокера.

При этом на БКС Банк ограничения не распространяются. Клиентам по-прежнему доступны операции с юанями: ввод/вывод, обмен и внешние переводы.

Ранее стало известно, что ситуация по расчетам между Россией и Китаем ухудшается. Даже небольшие региональные банки КНР стали всё чаще отказываться принимать платежи из РФ, хотя в мае-июне работали с российским бизнесом.

Сбер заявил об ухудшении ситуации с юаневой ликвидностью. По словам вице-президента Сбера Тараса Скворцова, ситуация «достаточно тяжелая», отражается на ставках и связана с проблемами в работе китайских банков на рынке РФ. Сложности возникают, в том числе при расчетах за экспортно-импортные операции. Он добавил, что в будущем из-за санкционных ограничений не исключает остановку торгов китайской валютой на Мосбирже.