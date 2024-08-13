Запрашиваемый объем микрозайма вырос до 30 тыс. рублей

В январе–июне 2024-го граждане оставляли заявки на микрокредиты в среднем в 30 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия».

Средняя сумма микрозаймов, которые запрашивали граждане, по итогам первого полугодия 2024-го выросла на 55% по сравнению с таким же периодом 2023-го. В результате средний размер микрокредитов, которые россияне хотели бы получить, за год увеличился до 30,8 тыс. рублей с 19,9 тыс., говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

В то же время размер средней одобренной и выданной клиенту на руки суммы в этом же сегменте рос гораздо медленнее. Она увеличилась только на 17%, до 22,1 тыс. рублей, говорится в исследовании.

В крупных МФО подтвердили «Известиям» тенденцию роста запрашиваемых сумм. Действительно, сейчас на рынке займы до зарплаты замещаются удлиненными аналогами в виде высокомаржинальных Installment-кредитов, отметила управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева. В 2024 году средняя запрашиваемая клиентами сумма по сравнению с прошлогодним периодом увеличилась на четверть, а по сравнению с 2022-м – уже на 44%, сообщила она.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2024 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 10,08 тыс. рублей, символически увеличившись (на 0,1%) по сравнению с предыдущим месяцем (в мае 2024 года – 10,06 тыс. руб.). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в июне 2024 года вырос более существенно – на 9,8% (в июне 2023 года – 9,18 тыс. руб.).