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Руководителем дата-центра BitRiver в Братске назначен Алексей Финк

Руководителем дата-центра BitRiver, самого крупного предприятия в портфеле компании и расположенного в Братске, назначен Алексей Финк. В новой должности ему предстоит реализовывать новую стратегию развития, выстраивать взаимодействие с участниками рынка, повысить эффективность производственных процессов благодаря подписанному президентом РФ закону о майнинге, а также развивать программу корпоративной социальной ответственности в Братске и Иркутской области:

  • Чемпионаты BitRiver по дзюдо и детскому футболу.
  • Продвижение шахматного спорта при участии гроссмейстера Сергея Карякина.
  • Обучение школьников Братского района точным наукам при поддержке Братского госуниверситета и БФ «Сибирский характер».

<p>Алексей Финк, фото предоставлено компанией</p>

Алексей Финк, фото предоставлено компанией

«Рад, что Алексей Финк выбрал BitRiver для продолжения своего трудового пути! Удачи в делах и начинаниях!», – отметил владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.

Алексей Финк – добрoвoлeц CBО, награжден Орденом Мужества и дважды знаком отличия «Гeoргиевский крест» IV степени. В отдельной штуpмовой бригаде "Вeтeраны" Алексей служил командиром рoты, начальником штaба и заместителем комaндира бригaды. За плечами большой опыт работы в бизнесе на руководящих должностях. Как говорил ранее президент Владимир Путин, участники CBО становятся настоящей элитой России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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