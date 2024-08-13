Застройщики стали реже запрашивать разрешения на возведение домов

При этом растет кредитование банками – с начала года на 14%, что закладывается в цену жилья. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей стройотрасли.

За первое полугодие 2024-го в России выданы разрешения на строительство более 3 тыс. многоквартирных жилых домов, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период 2023-го (3,2 тыс. зданий). Такие цифры на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) содержатся в исследовании аналитиков компании KEY CAPITAL.

Там отмечается, что суммарная площадь возводимого жилья за этот же период составила почти 115 млн кв. м.

За первое полугодие 2024-го этот показатель увеличился на 8%, а по сравнению с аналогичным периодом 2023-го – на 13%. Наиболее заметный прирост жилплощади зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе – на 18%, наименее скромный – в Сибирском федеральном округе (плюс 4%). При этом в компании отметили, что высокий рост обусловлен выданными разрешениями на строительство еще в предыдущий период.

Главным источником средств на жилищное строительство остается проектное финансирование, то есть привлечение банковских денег под проект, ссылаются аналитики на информацию ЦБ. Так, к началу июня 2024 года в России действовало 10,7 тыс. соглашений между застройщиками и банками о проектном финансировании, в то время как на 1 января их насчитывалось 9,4 тыс. Таким образом, с начала года показатель увеличился на 14%.

По мнению генерального директора АО «Восток Центр» Михаила Сигала при снижении спроса, наполнение счетов эскроу замедлится, а выборка проектного кредита при сохранении объемов и темпов строительства будет продолжаться. И если эта ситуация затянется и в какой-то момент сумма на эскроу-счетах перестанет перекрывать объем выбранных кредитных средств, ставка для застройщиков вырастет до рыночных значений в 19-20% годовых. В этом случае расходы на ее обслуживание будут съедать маржу, и компании рискуют уйти в минус. Проще заморозить часть проектов до лучших времен.