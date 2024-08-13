Готовы ли собственники снижать цены на жилье?

Эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» проанализировали динамику цен на вторичное жилье в столице и рассказали о том, стали ли собственники активнее снижать цены на свои квартиры в целях ускорения продаж.

По итогам июля 2024 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Москвы достигла отметки в 308,6 тыс. руб. С начала нынешнего года средняя цена за «квадрат» во вторичном сегменте рынка снизилась на 1,3%. В абсолютных цифрах снижение составило 3,8 тыс. руб. Так, в январе средний «квадрат» оценивался в 312,5 тыс. руб.

За год – с июля 2023 года по июль 2024 года – средняя цена выросла на 7,3%. В абсолютных значениях средняя цена выросла на 21,1 тыс. руб. С июля 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Москвы выросла на 67,4% или на 124,2 тыс. руб.

– На текущем рынке вторичной недвижимости Москвы собственники, вынужденные продавать свои объекты, готовы идти на уступки для реальных покупателей. Высокие ставки по ипотечным кредитам делают покупку жилья в ипотеку менее привлекательной, что уменьшает спрос и вынуждает продавцов быть более гибкими в переговорах, – Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Цены на недвижимость в Москве варьируются в зависимости от срочности продажи. Если объект продается по очень привлекательной цене, это может указывать на наличие проблем с объектом или финансовые трудности у продавца. Часто такие объекты находятся под залогом, и собственники стремятся погасить задолженности, снижая цену. Это особенно актуально для квартир, чьи владельцы испытывают трудности с выплатами по залогам. Такие продавцы готовы значительно снизить цену, лишь бы закрыть свои финансовые обязательства.

Сейчас на рынке появляются квартиры по интересным ценам, что чаще всего связано с проблемами у продавцов. Однако при согласии продавца на значительный торг, потенциальный покупатель должен быть настороже и тщательно проверить объект, чтобы избежать судебных разбирательств в будущем.