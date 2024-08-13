«Вкусно – и точка» откроет ресторан в Ангарске

Это третье заведение сети в Иркутской области.

Ресторан быстрого питания откроет свои двери 17 августа в 12:00 на территории «Арены Вкуса» по адресу ул. 192-й квартал, ст. 20.

Для автомобилистов будет доступен сервис автораздачи. Зал предприятия рассчитан на 150 гостей и будет работать с 7:00 до полуночи, а автораздача – круглосуточно, с техническим перерывом с 4 до 5 утра.

Напомним, что 16 июля состоялось открытие первых двух предприятий «Вкусно – и точка» в Иркутске. Как сообщили в компании, за две недели сеть обслужили более 100 тысяч человек.