Банк Уралсиб стал партнером музыкального фестиваля «Шум Катуни»

10 августа 2024 года на территории горного курорта «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае прошел музыкальный фестиваль «Шум Катуни», организованный Туристским информационным центром при поддержке краевого Управления по развитию туризма и курортной деятельности и губернатора края. Одним из партнеров фестиваля выступил Банк Уралсиб.

Гостей праздника ждала насыщенная программа: выступления кавер-групп, спортивные и творческие активности, ярмарка местных ремесленников, экскурсии, для семей с детьми были организованы специальные развлекательные площадки. На фестивале работала гастрономическая зона, где желающие могли попробовать самые разнообразные блюда. Участниками и гостями музыкального фестиваля «Шум Катуни» стали порядка 15 тысяч человек.

«Музыкальный фестиваль «Шум Катуни» – одно из самых значимых событий Алтайского края, прошедшее в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Поэтому мы были рады выступить партнером фестиваля. Уралсиб принимает активное участие в различных социальных, культурных и спортивных проектах в сибирском регионе. И в будущем мы планируем развивать практику такого сотрудничества» - отметил Управляющий дополнительным офисом «Алтайский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Алексей Воропаев.