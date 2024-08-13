Новости

Байкальский саммит РГУД
Стоит ли бояться прихода федеральных девелоперов в регион?
Где найти деньги на трансформацию городов?
В Иркутске должны появиться минимум 3-5 площадок формата Light Industrial
Все материалы сюжета

Иркутская область доставила гуманитарную помощь жителям Курской области

Глава Приангарья Игорь Кобзев объявил о решении оперативно организовать поддержку Курской области.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

– В 2019 году, когда в нашей области произошла настоящая природная катастрофа, помощь поступала со всех уголков страны. Сейчас наш долг – поддержать соотечественников, попавших в беду. Жители Иркутской области никогда не остаются в стороне и становятся еще сплоченнее в своем искреннем желании помочь, – сказал Игорь Кобзев.

С ростовского склада гуманитарной помощи, где аккумулируются грузы из Иркутской области, незамедлительно было отправлено 200 продуктовых наборов, которые доставили в пункты временного размещения и передали эвакуированным жителям Курской области. Как сообщил руководитель Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Яков Миндрулев, в наборы весом 10 килограммов каждый вошли рыбные и мясные консервы, крупы, макароны, мука, сахар, соль, конфеты. Таким образом, всего было доставлено две тонны продуктов первой необходимости.

В настоящее время сбор гуманитарной помощи идет на базе гуманитарного склада Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 20. Организации региона и жители приносят вещи и продукты.

Читайте также:

Режим ЧС федерального значения ввели в Курской области
9 августа 2024
Медведев: трехлетний бюджет должен быть ориентирован на победу в СВО
1 августа 2024

Ресурсный центр НКО Иркутской области при поддержке некоммерческих организаций региона запустил акцию «Сердца вместе: Иркутск-Курск», которая призывает НКО подключиться к сбору гуманитарной помощи. Вещи первой необходимости помимо Российской, 20 принимают на улице Дзержинского 36Б. Иркутским отделением комитета семей воинов Отечества организован сбор помощи на базе Харлампиевского храма: ул. 5 Армии, 59.

Для оказания материальной помощи открыт расчетный счет. Его реквизиты:

  • Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»;
  • Расчётный счет: 40703810318350100728;
  • ПАО Сбербанк.БИК: 042520607;
  • Корсчёт: 30101810900000000607.
  • В назначении платежа указать: помощь жителям Курской области.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "СВО: Спецоперация России на Украине, 2022, последние новости":
Все материалы сюжета (371)


Реклама на сайте

Компания «СтройПроектСервис»
Уникально. Экстремально. Стратегически важно. 7 флагманских проектов компании СтройПроектСервис»
«Наша ценность – это наши сотрудники» – Сергей Меркурьев, «СтройПроектСервис»
«Мы построили современное производство и собрали уникальный коллектив», – Евгений Столяр, «СтройПроектСервис», об индустриальном парке «Жилкино»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес