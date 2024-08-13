Иркутская область доставила гуманитарную помощь жителям Курской области

Глава Приангарья Игорь Кобзев объявил о решении оперативно организовать поддержку Курской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– В 2019 году, когда в нашей области произошла настоящая природная катастрофа, помощь поступала со всех уголков страны. Сейчас наш долг – поддержать соотечественников, попавших в беду. Жители Иркутской области никогда не остаются в стороне и становятся еще сплоченнее в своем искреннем желании помочь, – сказал Игорь Кобзев.

С ростовского склада гуманитарной помощи, где аккумулируются грузы из Иркутской области, незамедлительно было отправлено 200 продуктовых наборов, которые доставили в пункты временного размещения и передали эвакуированным жителям Курской области. Как сообщил руководитель Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Яков Миндрулев, в наборы весом 10 килограммов каждый вошли рыбные и мясные консервы, крупы, макароны, мука, сахар, соль, конфеты. Таким образом, всего было доставлено две тонны продуктов первой необходимости.

В настоящее время сбор гуманитарной помощи идет на базе гуманитарного склада Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 20. Организации региона и жители приносят вещи и продукты.

Ресурсный центр НКО Иркутской области при поддержке некоммерческих организаций региона запустил акцию «Сердца вместе: Иркутск-Курск», которая призывает НКО подключиться к сбору гуманитарной помощи. Вещи первой необходимости помимо Российской, 20 принимают на улице Дзержинского 36Б. Иркутским отделением комитета семей воинов Отечества организован сбор помощи на базе Харлампиевского храма: ул. 5 Армии, 59.

Для оказания материальной помощи открыт расчетный счет. Его реквизиты: