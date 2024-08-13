Банк Уралсиб стал партнером Дня физкультурника в Красноярске

10 августа в Красноярске на острове Татышев прошел большой спортивный праздник для красноярцев и гостей города, посвящённый 85-летию Всероссийского Дня физкультурника. Организаторами праздника выступили Главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска и муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных клубов», Банк Уралсиб стал партнером этого мероприятия.

На острове Татышев были организованы десятки спортивных локаций, проведены состязания по различным видам спорта, выступление спортивных школ Красноярска, семейная эстафета и многое другое. В рамках праздника прошли соревнования по ГТО городской комплексной спартакиады ВФСО «Трудовые резервы». На празднике любой желающий мог сыграть в русские народные игры и познакомиться с традициями русской культуры. Победителей одного из спортивных состязаний - семейной эстафеты – с победой поздравил управляющий ДО «Красноярский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дмитрий Котов.

«Банк Уралсиб поддерживает различные образовательные и спортивные инициативы региона. Участие в таких проектах открывает новые перспективы сотрудничества с жителями Красноярска, предприятиями и организациями края», - отметил Управляющий ДО «Красноярский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дмитрий Котов.

В июне этого года Банк Уралсиб стал партнером XXXV Всероссийского олимпийского дня в Красноярске. Несколько тысяч человек стали гостями юбилейного спортивного праздника, их ждала насыщенная программа и встречи с известными спортсменами - участниками, призерами и чемпионами Олимпийских игр. Гости праздника также получили возможность попробовать себя в различных видах спорта, победителям соревнований вручили подарки от Банка Уралсиб.