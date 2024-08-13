ИНК подписала соглашение о сотрудничестве с региональным министерством по молодежной политике

Иркутская нефтяная компания (ИНК) подписала трехстороннее соглашение о сотрудничестве с министерством по молодежной политике Иркутской области и Центром социальных и информационных услуг для молодежи.

В рамках соглашения планируется проведение мероприятий в региональном Доме молодежи на базе киберкласса, оснащенного при поддержке ИНК. В программу войдут кибертурниры, обучение в сфере ИТ и мастер-классы от экспертов отрасли. Открытие киберпространства состоится в рамках молодежного дня на VIII Международном Байкальском риск-форуме в октябре 2024 года, основным организатором которого выступает АО «ИНК-Капитал», генеральным партнером – ИНК.

Киберкласс позволит школьникам и студентам изучать новые технологии, создавать проекты, обмениваться опытом и получать новые знания. Цель специализированного класса – подготовить молодых людей к работе в ИТ-сфере и помочь им развить навыки, необходимые для успешной карьеры в этой области.

– Надеемся, что киберкласс станет центром притяжения для всех, кто интересуется информационными технологиями и хочет развиваться в этой сфере. Мы готовы поделиться своими знаниями и опытом, чтобы помочь молодым достичь новых высот в мире ИТ, – отметил генеральный директор ИНК Яков Гинзбург.

Компания реализует практико-ориентированную программу «Школа-вуз-ИНК», получившую Гран-при престижной международной премии InterComm 2024. В частности, в ИНК для студентов действует годовая оплачиваемая ИТ-стажировка, во время которой молодые специалисты решают различные бизнес-задачи компании. Стажеры получают индивидуальные планы по обучению новым навыкам и развитию компетенций. За каждым из них закрепляется наставник. Студенты, показавшие лучшие результаты, зачисляются в кадровый резерв, а при наличии соответствующей вакансии – принимаются в штат компании.

С региональным Домом молодежи ИНК сотрудничает на регулярной основе. В частности, компания проводит на его площадке молодежный день ежегодного Байкальского риск-форума, а также ежегодный фестиваль молодежи.