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Цены на готовые квартиры снизились в 11 крупнейших городах России

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в части крупных городов России снизилась более чем на 3% за прошлый месяц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Самое значительное снижение средней стоимости квадратного метра готового жилья среди городов-миллионников России за прошедший месяц зафиксировано в:

  • Санкт-Петербурге (–3,2%),
  • Волгограде (–3,1%),
  • Краснодаре (–2,9%),
  • Новосибирске (–2,8%),
  • Уфе (–2,4%),
  • Ростове-на-Дону (–2%),
  • Екатеринбурге (–1,7%),
  • Омске (–1,5%),
  • Воронеже (–1,3%),
  • Красноярске (–1,1%).

В Москве за аналогичный период средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 0,3%.

При этом в целом по России снижение составило 0,7% за счет более устойчивой стоимости квадратного метра готового жилья в малых городах, где до этого и не фиксировалось сильной динамики роста, как это отмечалось в мегаполисах.

Ранее гендиректор компании «ГРАНДСТРОЙ» Екатерина Прядко рассказала о том, что на фоне пересмотра льготной ипотеки серьезным вызовом становится инфляция – строители столкнулись с быстрым ростом цен на строительные материалы и удорожанием рабочей силы. Этот тренд сохранится и в следующем строительном сезоне, и не позволит застройщикам снижать цены, вопреки ожиданиям потребителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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