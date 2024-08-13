Цены на готовые квартиры снизились в 11 крупнейших городах России

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в части крупных городов России снизилась более чем на 3% за прошлый месяц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».
Самое значительное снижение средней стоимости квадратного метра готового жилья среди городов-миллионников России за прошедший месяц зафиксировано в:
- Санкт-Петербурге (–3,2%),
- Волгограде (–3,1%),
- Краснодаре (–2,9%),
- Новосибирске (–2,8%),
- Уфе (–2,4%),
- Ростове-на-Дону (–2%),
- Екатеринбурге (–1,7%),
- Омске (–1,5%),
- Воронеже (–1,3%),
- Красноярске (–1,1%).
В Москве за аналогичный период средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 0,3%.
При этом в целом по России снижение составило 0,7% за счет более устойчивой стоимости квадратного метра готового жилья в малых городах, где до этого и не фиксировалось сильной динамики роста, как это отмечалось в мегаполисах.
Ранее гендиректор компании «ГРАНДСТРОЙ» Екатерина Прядко рассказала о том, что на фоне пересмотра льготной ипотеки серьезным вызовом становится инфляция – строители столкнулись с быстрым ростом цен на строительные материалы и удорожанием рабочей силы. Этот тренд сохранится и в следующем строительном сезоне, и не позволит застройщикам снижать цены, вопреки ожиданиям потребителей.