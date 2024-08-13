Продажи автомобилей с пробегом сократились на 5%

Сайт «Дром» проанализировал спрос и цены на б/у автомобили в первом полугодии 2024 года. За период наблюдалось существенное подорожание на вторичном рынке автомобилей по сравнению с 2023 годом. Фундамент для роста цен был заложен еще в прошлом году несколькими экономическими причинами.

Продажи подержанных авто без пробега по РФ упали более чем вдвое, а цены на них значительно повысились. Например, за июнь 2023 на «Дроме» продали 22 700 беспробежных авто, а за июнь 2024 – всего 6400. При этом средняя цена выросла на 38%: с 1,6 млн руб до 2,21 млн руб.

Продажи б/у автомобилей с пробегом упали на 5%, несмотря на то что средняя цена такого транспорта выросла более чем на треть – с 1 млн до 1,35 млн руб. Это объясняется тем, что люди, передумавшие брать беспробежку, скорректировали спрос, выбрав авто с пробегом. Внутри категории б/у с пробегом тоже заметно изменение.

Топ 3 модели этого года:

Лада Гранта,

Лада Приора,

Hyundai Solaris.

Самое сильное падение продаж произошло в категории пробежных авто у внедорожников и кроссоверов: от 21,9% на Subaru Forester до 28,5% на Toyota Land Cruiser Prado. Средние цены при этом выросли на 20% и более. Нынешние владельцы держатся за свои автомобили и не хотят их продавать: ввезти их из Японии можно только сложными и дорогими путями в обход запретов.

Больше всего прибавили в цене по сравнению с прошлым годом следующие модели: Toyota Vista +62,1%, BMW 5-Series +46,4% и Лада 2109 +46,2%.

«Не могу объяснить объективными причинами такое подорожание Toyota Vista – с 249 000 до 403 000 руб. Это старые автомобили, в среднем, 1999 года выпуска, хотя надежные, популярные на Дальнем Востоке и в Сибири. Складывается впечатление, что цену задрали «под шумок», – комментирует эксперт «Дрома» Сергей Лагурев. – Динамику цены на BMW 5 серии частично можно объяснить тем, что какую-то долю везут из Японии, и они тоже попадают под ограничения из-за объема двигателя. Но, к сожалению, нет информации, насколько это большой процент. На мой взгляд, он не должен так сильно влиять на цены».

Самые дешевые Лады прибавили в цене 40%, но их все еще могут себе позволить почти все автомобилисты, поэтому продажи упали несильно.

Популярные Лада 2109 в среднем стоит 120 000 руб., на 46,2% больше, чем год назад, Лада 2107 – 154 000 руб., она стала на 42,1% дороже. Топ по количеству продаж показывает рост популярности более дешевых моделей. Относительно свежие Лады лидируют по приросту в объеме продаж, несмотря на заметно выросшие цены. Лада Гранта показала прирост продаж 32,5%, Лада Приора – 7,4%. На третьем месте по частоте покупки Hyundai Solaris, спрос на эти модели вырос на 15,7%.

По мнению экспертов «Дрома», вторая половина 2024 года не покажет существенных изменений спроса. Если не произойдут из ряда вон выходящие события, сохранятся уже установившиеся тренды.