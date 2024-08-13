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В Иркутске дольше всего на одном месте работают медсестры, рабочие и учителя

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, в каких сферах трудятся самые стабильные сотрудники. 

Самыми постоянными сотрудниками являются медицинские сестры и квалифицированные рабочие: в среднем их срок работы на одном месте составляет 6,2 года. На втором месте – учителя (6,1 года). Третье место поделили микробиологи и аудиторы, меняющие работу в среднем раз в 6 лет.

Показатель частоты смены мест работы зависит от сферы деятельности. Там, где практикуется проектная занятость и срочные трудовые договоры, средний срок работы ниже. Так, например, самыми непостоянными специалистами являются пиарщики. Они меняют работодателя каждые 2 года. UI/UX-дизайнеры и бизнес-аналитики трудятся на одном месте в среднем около 2,5 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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