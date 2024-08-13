Фестиваль «Счастье чистой воды» стартует в Иркутске

Он пройдёт в ближайшие выходные, 17-18 августа, на площади у памятника Александру III.

Программа стартует с 10:00. Запланированы утренние мастер-классы по йоге и бачате для всех желающих.

17 августа в 12:00 можно понаблюдать за соревнованиями по сап-поло – играми в мяч на воде. Шесть подготовленных команд будут бороться за победу, передвигаясь на досках по Ангаре в границах надувного поля. 18 августа к матчу присоединятся четыре любительских коллектива.

17 августа в 19:00 в рамках фестиваля проведут квиз, на котором Иркутск может стать рекордсменом по самой массовой интеллектуальной игре в России. За несколько дней зарегистрировались более 1300 человек. Именно такое количество необходимо для установления рекорда. Игроки ответят на 25 вопросов на общие знания.

18 августа в Иркутске впервые проведут конкурс-дефиле на сапбордах. Участникам предстоит создать костюм, который олицетворяет концепцию фестиваля «Счастье чистой воды», проплыть мимо жюри, показать какое-либо спортивное или танцевальное действие под музыкальное сопровождение. Также каждый заранее подготовит текст о своем образе. Его прочитает ведущий. Сейчас Байкальская федерация серфинга принимает заявки на участие в сап-дефиле. Регистрация открыта на сайте.

Более 20 ресторанов Иркутска будут радовать гостей фестиваля как классическими, так и экспериментальными блюдами.

– В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» мы получили субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию этого проекта зимой. Нужно продолжать его и в другие сезоны. И сейчас наша задача – достойно воплотить летнюю версию. Необходимо и дальше создавать качественно новое восприятие Иркутска, культурный и туристический коды нашего города, – сказал мэр Руслан Болотов.

Фестиваль поддержало местное бизнес-сообщество. Партнерами выступили Эн+, «Легенда Байкала», «Сбербанк», «Слата» и другие.