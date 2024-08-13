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Туристический поток в Иркутск вырос на 26% за первое полугодие 2024 года

Внутренний туризм в стране растет, и событийный туризм в настоящее время является действенным механизмом в создании и продвижении положительного имиджа города и региона, сообщила председатель комитета по экономике и стратегическому планированию мэрии Татьяна Макарычева.

– В 2023 году туристический поток в Иркутске вырос на 30% по сравнению с 2022-м. За первое полугодие 2024-го также зафиксирован рост на 26% по сравнению с предыдущим периодом. При этом увеличились траты туристов и количество дней их пребывания, что влияет на улучшение экономики региона в целом, – прокомментировала Татьяна Макарычева. 

Ранее эксперты жаловались, что туристы останавливаются в Иркутске, как правило, на один день. «Очень часто логистика строится следующим образом: человек прилетает утром в Иркутск, завтракает в одном из ресторанов города и сразу же едет на Байкал», – говорил они. Причина – отсутствие качественного турпродукта.

Однако в этом году в Иркутске более насыщенный событийный календарь. Так, 12-14 июля,  прошёл масштабный фестиваль «Энергия+», организованный Эн+. Гостями фестиваля стали Гоша Куценко, Татьяна Толстая, Лев Зулькарнаев, Алексей Чадов и другие знаменитости. За три дня площадки фестиваля посетили более 16 тысяч иркутян и гостей города.

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В ближайшие выходные, 17-18 августа, в Иркутске стартует фестиваль «Счастье чистой воды». Если на зимний фестиваль «Счастье чистой воды» были выделены субсидии из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», то летний фестиваль поддержало бизнес-сообщество, сообщила Татьяна Макарычева. Партнерами фестиваля выступили Эн+, «Легенда Байкала», «Сбербанк», «Слата» и другие компании.

Напомним, в 2023 году Иркутскую область посетили 1,7 млн человек. К 2036 году прогнозируется рост турпотока до 3,6 млн.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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