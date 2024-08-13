Разница биржевого и внебиржевого курса юаня достигла 80 копеек

Эксперты связывают это с дефицитом физической валюты. Об этом пишет РБК.

На торгах в понедельник, 12 августа, разница между курсом юаня на Московской бирже и на Форексе достигла 80 коп., что является максимальным значением как минимум за последние десять лет, свидетельствуют данные графиков биржи и сервиса Trading View. Такой спред с небольшими колебаниями держался в течение всего торгового дня.

На Мосбирже рубль 12 августа торговался к юаню около отметки 11,9, и его курс составил на закрытие 11,89, при этом курс соответствующего инструмента «Форекс ICE» на Trading View составлял около 12,7 руб. за юань в течение дня.

Рост спредов между курсами начался утром в пятницу, 9 августа. Юань на форексе торговался на отметке 12,4 руб., а на Мосбирже – 11,9 руб. К 12 августа разница между курсами выросла до 80 коп.

Более слабый рубль на внебирже связан с ограниченным предложением китайской валюты, считает главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. На бирже тоже есть дефицит, но здесь дополнительную юаневую ликвидность обеспечивает ЦБ с помощью юаневых свопов, добавляет эксперт. Начиная с 7 августа ежедневный лимит предложения по ним составляет 30 млрд руб. – это максимальное значение за всю историю существования этого инструмента.

Ранее один из крупнейших российских брокеров «БКС Мир инвестиций» приостановил ввод и вывод китайских юаней на реквизиты внешних банков с 13 августа. При этом ограничений на биржевую торговлю нет, клиентам доступна продажа юаней в случае необходимости.