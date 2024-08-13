ФАС предложила ограничить цены на электронику

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила «ДНС», «М.Видео» и «Ситилинк» добровольно ограничить цены и наценки на ряд популярных товаров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ФАС.

«Соблюдение компаниями принципов ответственного ценообразования окажет положительное влияние на рынок», – пояснили в ФАС.

По мнению ведомства, подобная практика также позволяет повысить доступность востребованных у населения товаров.

В 2023 году россияне стали в 3,5 раза чаще заказывать товары из-за границы через, чем в прошлом году. Аналитики из компании выяснили, какие товары и бренды пользовались самым большим спросом в 2023 году.

По данным СDEK.Shopping, в 2023 году электроника вошла в тройку самых часто заказываемых в интернете товаров. Среди всех категорий россияне чаще всего заказывали одежду и обувь – более 50,5% заказов, товары для здоровья – 20,79%, электронику – 12,75% и парфюмерию – 7,6%.