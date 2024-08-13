Свой Банк отмечен по итогам всероссийской акции «Монетная неделя»

Подразделение Своего Банка — Дополнительный офис «Центральный» в Саратове — заняло первое место в номинации «Кредитная организация, привлекшая наибольшее количество человек» по итогам всероссийской акции «Монетная неделя», проводимой Банком России. Цель инициативы — вернуть в наличный оборот монеты, которые хранятся у граждан и никак не используются.

В этом году акция проходила с 20 мая по 2 июня. В ней приняли участие около 4 тысяч подразделений более 145 банков со всей страны. Участники акции могли без комиссии обменять российские монеты на банкноты или зачислить сумму на свой банковский счет. По данным Банка России, в рамках «Монетной недели» было собрано свыше 31 млн монет общим весом 138 тонн на сумму более 135 млн рублей.

Торжественное награждение победителей состоялось 9 августа. На церемонии Свой Банк представляли управляющая ДО «Центральный» Ольга Дроздова и заведующая кассой Светлана Качалова — сотрудники, которые внесли большой вклад в организацию и проведение акции на самом высоком уровне. Банку была вручена грамота от Банка России и памятные монеты, а также эксклюзивное издание «Истории Саратовской области в памятных монетах».

«Свой Банк благодарит клиентов за активное участие в акции и за доверие, которое они оказывают нашему банку. Мы гордимся тем, что смогли стать частью столь важной инициативы и внести вклад в ее успех», — отметила Ирина Хорошко, председатель Правления АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia).