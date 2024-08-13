Собственников земельных участков обязали осваивать их за три года

Это норма появилась в новом законе, который вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Три года – именно такой срок установлен новым законом для подготовки земельного участка к тому, чтобы начать использовать его по назначению. Этот срок необходим для освоения, то есть для приведения земельного участка в состояние, пригодное для использования в соответствии с установленным для него разрешенным использованием. Например, может потребоваться очистка участка от мусора, осушение, выравнивание рельефа, отсыпка и др., сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области.

Разработанный Росреестром документ подписан Президентом Российской Федерации и вступает в силу с 1 марта 2025 года. С этого момента у граждан появится дополнительное время на подготовку участка к его использованию по назначению. Закон касается всех земельных участков из состава населенных пунктов, а также садовых и огородных участков, независимо от их категории земель.

Как отмечает руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Петрович Жердев, работа Росреестра направлена на вовлечение в оборот, освоение земельных участков, их целевое использование. Вновь принятый закон поможет повысить эффективность такой работы, проводимой в рамках федеральных проектов, государственной программы «Национальная система пространственных данных».

По мнению председателя Союза садоводов Иркутской области, члена Общественного совета при Управлении Росреестра по Иркутской области Валерия Жуйкова, принятие закона о сроках освоения земельных участков – это хорошая новость для садоводств Иркутской области.

– В садоводческих объединениях практически всегда есть участки, которые по факту являются заброшенными, не используемыми по назначению, заросшие сорняком или заваленные мусором. Новый закон поможет навести порядок и решить проблему таких участков в садоводческих товариществах, – отметил Валерий Жуйков.