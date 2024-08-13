Доля льготной ипотеки в июле снизилась до 34%

Аналитический центр Домклик в своем регулярном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости, которые произошли за прошедший месяц. В этой части исследования эксперты рассказали о том, насколько изменилась востребованность различных льготных программ после завершения массовой ипотеки под 8% и ужесточения условий «Семейной ипотеки». Приводятся данные в целом по стране и по регионам, лидирующим по количеству сделок в июле.

В начале июля рынок ипотечного кредитования оказался в новой реальности. Во-первых, завершилась программа «Господдержки» - масштабная госпрограмма по обеспечению россиян жильем. Во-вторых, был существенно сужен круг заемщиков по «Семейной ипотеке».

Как и следовало ожидать, столь радикальные изменения отразились на июльских показателях спроса: по отношению к ажиотажному июню доля льготной ипотеки снизилась с рекордных 76% до 34% - уровень первого полугодия 2023 года.

Аналитики Домклик рассказали, что во вторую неделю июля, действительно, отмечалась просадка в количестве выдач льготной ипотеки, однако в последующие недели месяца динамика была положительной. Значение, зафиксированное в последнюю неделю июля, соответствует уровню февраля-марта этого года (около 5 тыс. сделок).

Семейная ипотека

После существенного изменения условий «Семейная ипотека» остается наиболее востребованной госпрограммой льготного ипотечного кредитования. В июле на ее долю пришелся 21% всех ипотечных сделок Сбера. По отношению к июню ее процент в общем количестве выдач снизился на 16 п.п.

Наиболее высокая востребованность «Семейной ипотеки» отмечена в Республике Адыгея (Адыгея): на долю программы приходится около половины всех сделок в регионе (47%). Высокий спрос также отмечен в Ставропольском крае – 38%, Республике Калмыкия – 37%, в Краснодарском крае – 34% и в Республике Хакасия – 33%. Аналитики Домклик пояснили, что Республики Адыгея, Калмыкия и Хакасия входят в список регионов, где «Семейная ипотека» осталась доступной семьям с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет.

В Москве и Санкт-Петербурге спрос также остается относительно высоким: доля «Семейной ипотеки» в общем количестве ипотечных сделок составила 32% и 31% соответственно (в среднем по РФ – 21%).

Сравнение усредненных данных за первое полугодие и за июль показало, что в регионах, где "Семейная ипотека" перестала работать для семей с двумя детьми старше шести лет, спад спроса на программу оказался довольно значительным. Наибольшее сокращение процента выдач зафиксировано в Республике Бурятия, Вологодской и Рязанской областях: в этих регионах снижение доли «Семейной ипотеки» в общем количестве выдач составило около 25 п.п. При чем в последних двух отсутствуют региональные программы льготного ипотечного кредитования наподобие Дальневосточной и Арктической ипотеки, Региональной ипотеки. В наиболее активных регионах – Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае – спад оказался более умеренным (до 10 п.п.).

В то же время в регионах, на которые распространяются расширенные условия «Семейной ипотеки», процент выдач по программе ожидаемо вырос. Лидерами по росту этого показателя стали Республика Тыва (+11 п.п.), Республика Адыгея (+7 п.п.) и Республика Хакасия (+4 п.п.).

Дальневосточная и Арктическая ипотека

В условиях активной трансформации ипотечного рынка спрос на «Дальневосточную и Арктическую ипотеку», напротив, вырос. Причем увеличились как относительные показатели, так и абсолютные. Прирост доли выдач по программе составил 5 п.п. (до 8%).

Количество сделок, в свою очередь, выросло почти на треть (+31%) до 3,8 тыс., что близко к рекордному значению декабря 2023 года. Напомним, что тогда скачок спроса был обусловлен расширением программы на арктические территории.

Наибольший процент сделок по программе отмечается прежде всего в субъектах Дальневосточного федерального округа: в Республике Саха (Якутия) – 76%, Республике Бурятия – 70%, Сахалинской области – 62%. Среди регионов, не входящих в состав ДФО, лидирует Архангельская область – 64%.

IT-ипотека

В конце июля произошло еще одно важное событие на рынке ипотечного кредитования: правительство России продлило действие «IT-ипотеки» до 2030 года, изменив некоторые параметры. Среди основных ограничений – программа перестает быть доступной при покупке жилья в Москве и Санкт-Петербурге.

Эксперты Домклик ожидают, что спад спроса на программу после ужесточения условий будет значительным. По данным аналитиков Домклик, процент сделок по покупке недвижимости в столичных регионах был стабильно высоким на протяжении всего срока действия программы: ежегодно совокупная доля сделок по приобретению жилья в Москве и Санкт-Петербурге составляла около 30%.