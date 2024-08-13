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Свой Банк предлагает новые услуги для бизнеса

Свой Банк запустил новый продукт для корпоративных клиентов — кредитование факторинговых компаний. В рамках специализированного сервиса банк уже профинансировал первые сделки, и на сегодняшний день размер портфеля составляет 400 млн рублей.

Процесс оформления документов полностью электронный — договор заключается с помощью электронной цифровой подписи. Клиентам Своего Банка доступен личный онлайн-кабинет для контроля финансирования и расходной части, где можно формировать необходимую отчетность. Процесс верификации также проходит онлайн.

Лимит финансирования для факторинговых компаний составляет 350 млн рублей, а срок кредитной линии достигает 36 месяцев. Новый сервис доступен по всей России.

«Мы предлагаем гибкие решения, адаптируемые под конкретного клиента и его контрагентов. Свой Банк готов поддерживать партнеров любого уровня — от малых предприятий до крупных компаний. Уверены, что наши клиенты по достоинству оценят удобство нового продукта», — прокомментировал запуск сервиса Роман Филимонов, директор Департамента развития корпоративного бизнеса АО «Свой Банк».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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