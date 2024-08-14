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Рубль ускорил падение: доллар 92 рубля, евро – 100, юань – 12

Рубль во вторник резко ускорил ослабление к юаню, который впервые с конца июня превышал уровень 12,1 руб. Правда, закрепиться над ним не удалось, вскоре после открытия произошел заметный коррекционный откат. Тем не менее китайская валюта к российской закрылась в хорошем плюсе около достигнутых вершин. 

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– Равновесие спроса на иностранную валюту и ее предложения по-прежнему нарушено в сторону ослабления рубля, – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. – Это может быть обусловлено как постепенным восстановлением импорта по мере адаптации компаний к новым санкционным условиям, так и сокращением экспорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики. Дополнительным фактором нехватки валюты может выступать снижение в два раза доли обязательной к возврату в страну валютной выручки. Правда, эту меру можно и обратно ужесточить в случае слишком быстрого ослабления рубля.

Снижение официального курса рубля к другим валютам было еще более серьезным – ЦБ повысил курс доллара почти на 3% — до 92,66 рубля, а евро  на 4% – до 100,55 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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