Объем кредитования реального сектора экономики в Китае снизился впервые за 19 лет

Так, в прошлом месяце выдача кредитов нефинансовым организациям в юанях сократилась на 77 млрд по сравнению с июнем, вследствие чего объем погашенных долгов в Поднебесной превысил объем новых. В последний раз такое наблюдалось в Китае в 2005 г.

Всего за прошлый месяц нефинансовые организации получили займы в размере 152 млрд юаней. Это самый низкий показатель с октября 2019 г.

Домохозяйствами было закрыто кредитов в общей сложности на 222 млрд юаней. Они старались погасить краткосрочные долги и ипотеку на фоне затяжного спада на рынке жилья.

С другими индикаторами рынка дело, по мнению аналитиков, также обстоит не очень хорошо. Так, совокупный размер нового финансирования, который включает в себя, в том числе корпоративные облигации, акции различных компаний, а также кредиты небанковских финансовых организаций, увеличился на 771 млрд юаней в прошлом месяце. При этом, экономисты прогнозировали, что данная цифра достигнет 1 трлн юаней.

Как отмечает главный экономист по Китаю в Macquarie Group Ларри Ху, главной причиной снижения спроса на кредиты стал спад в сфере недвижимости.

Ранее Китай снижал ставки по ипотечным кредитам, но в нынешней ситуации эффект от данной меры поддержки ограничен, и требуется больше фискальных стимулов.