Какие нюансы ждут загородного девелопера?

Загородная недвижимость становится все более популярной, и девелоперы активно строят жилые комплексы за пределами мегаполисов. Однако, застройка и эксплуатация такого проекта таит в себе ряд специфических нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы получить прибыль и удовлетворить потребности жителей. Своим опытом и видением делится Кристина Яковенко, сооснователь девелоперской группы «Хрустальный».

Нюансы застройки:

Инфраструктура: Отсутствие развитой инфраструктуры в загородных районах – это ключевая проблема. Девелоперу необходимо обеспечить жителей всем необходимым: магазинами, школами, детскими садами, поликлиниками, транспортным сообщением.

Коммуникации: Прокладка коммуникаций (водопровод, канализация, электричество, газ) в загородных условиях может быть сложной и дорогостоящей. Девелопер должен заложить соответствующие расходы в бюджет и предусмотреть альтернативные варианты подключения, если необходимо.

Экология: Загородные районы часто отличаются чистой экологией, которую необходимо сохранить. Девелоперу нужно предусмотреть мероприятия по экологической безопасности: систему утилизации мусора, очистку сточных вод, озеленение территории.

Архитектурная концепция: Стиль и внешний вид жилого комплекса должны гармонировать с окружающей средой. Девелоперу нужно учитывать ландшафт, особенности местности, архитектурные традиции региона.

Законодательство: Законодательные ограничения на застройку в загородных районах могут быть более строгими, чем в городе. Необходимо детально изучить все требования и получить все необходимые разрешения.

Нюансы эксплуатации:

Управление: Загородный жилой комплекс требует профессионального управления. Необходимо создать управляющую компанию, которая будет обеспечивать техническое обслуживание, уборку территории, безопасность, взаимодействие с жителями.

Коммунальные платежи: Система оплаты коммунальных услуг в загородных районах может отличаться от городской. Девелопер должен разработать прозрачную систему начисления и взимания платежей.

Фото предоставлено пресс-службой «Хрустального»

Обслуживание: Загородные дома требуют более интенсивного обслуживания, чем городские квартиры. Управляющая компания должна иметь в штате специалистов, которые смогут выполнять ремонтные работы, следить за состоянием инфраструктуры.

Безопасность: Обеспечение безопасности в загородном комплексе – это важный фактор. Необходимо установить систему видеонаблюдения, контрольно-пропускные пункты, организовать охрану территории.

Социальная инфраструктура: После завершения строительства девелопер должен продолжать развивать социальную инфраструктуру комплекса. Можно организовать мероприятия для жителей, создать кружки, спортивные секции, открыть магазины.

В целом, развитие загородного поселка по вышеуказанным пунктам - это далеко не все. Опираясь на свой опыт можем смело сказать, что важнейшим элементом будет еще являться и комьюнити.

Фото предоставлено пресс-службой «Хрустального»

Хотим привести пример развития комьюнити и получения опыта при реализации первого коттеджного поселка «Хрустальный». Понимаем, что первый поселок «Хрустальный» – это не такая большая территория, всего 18 гектаров, 110 индивидуальных домов и чуть больше таунхаусов.

Изначально, так как территория была достаточно депрессивной, без инфраструктуры и социальных объектов, ключевой целевой аудиторией проекта стали молодые семьи с детьми. Приобретая дома, они чаще всего имели маленьких детей, и их базовые потребности заключались в наличии детской площадки, парковой зоны, асфальтированных дорог для прогулок и катания на велосипедах.

Фото предоставлено пресс-службой «Хрустального»

Фото предоставлено пресс-службой «Хрустального»

Фото предоставлено пресс-службой «Хрустального»

В небольшом сообществе все было прекрасно: дороги становились более проезжими, требовались уединенные зоны и т.д. Но через 10 лет дети выросли, их интересы изменились. Детские площадки и базовая территория, которая подходила для катания на самокатах и велосипедах, уже не удовлетворяли новые потребности.

Понимая, что в изначальном проекте поселка не было заложено дополнительных зон для подростков и взрослых, мы увидели возможность развития прилегающей территории. К счастью, комьюнити оказалось адекватным и готовым к развитию.

Важно помнить, что при покупке недвижимости человек приобретает определенное благоустройство, заложенное в проекте. Дополнительные элементы благоустройства, не предусмотренные изначально, не являются обязательными. В нашем случае, инициативная группа жителей создала фонд на развитие территории и организовала сбор средств на реализацию проектов, которые соответствовали новым потребностям.

В результате, в первом «Хрустальном» появился инициативный проект по созданию скейт-парка, дополнительных зон с беседками, ручьем, мостиками, тюбинговой трассой у горы, зимними горками, местами отдыха и т.д.

Этот опыт показывает, что успешная эксплуатация жилого комплекса требует гибкости и готовности к адаптации к меняющимся потребностям жителей. Комьюнити играет важную роль в развитии территории. Важно поддерживать диалог с жителями, создавать условия для их инициатив, и тогда жилой комплекс будет развиваться гармонично, удовлетворяя потребности всех поколений.

Как же решался вопрос развития территории первого «Хрустального»?

Инициативная группа жителей собрала часть необходимых средств, а застройщик выделил вторую половину. Застройщик также помог с организацией территории, подготовил ее к работам, и в итоге мы организовали мероприятие, где сами жители, папы и сыновья с детьми, активно участвовали в развитии территории.

В результате совместных усилий получился «хендмейд» парк с красивыми беседками, мостиками, расширенным ручьем, полноценной запрудой, где поселили рыбок. Территория была благоустроена, обложена камнями, пересажены и посажены деревья, разбиты газоны.

Зачем же все это было нужно, учитывая, что к тому моменту коттеджный поселок был полностью продан?

Во-первых, в «Хрустальном» находился наш отдел продаж и административный комплекс, где до сих пор работает девелоперская группа. Поэтому мы инвестировали в развитие его окружения.

Во-вторых, наши коттеджные поселки всегда генерируют новых клиентов. Жители наших поселков, являясь источником «сарафанного радио», становятся лояльными клиентами. Таким образом, инвестиции в развитие территории являются частью маркетинговых затрат, которые способствуют продажам новых объектов.

Частью маркетингового бюджета мы выделяем на развитие уже введенных в эксплуатацию коттеджных поселков, чтобы поддерживать активность и привлекательность территории.

Помимо собственных средств, для развития территории мы иногда привлекаем рекламные интеграции заинтересованных компаний. Например, в первом «Хрустальном» появились баннерные конструкции при въезде, которые решали сразу две задачи: закрывали неприглядный забор соседей и служили рекламными площадками. Средства от аренды этих конструкций направлялись на развитие территории. Аналогично, мы устанавливали специальные рекламные щиты размером 1x2 метра, которые не портили общий вид, но приносили дополнительную прибыль для развития территории.

Таким образом, мы убедились, что есть множество инструментов для развития территории с помощью комьюнити. Важно понимать интересы жителей, искать возможности для совместной работы и находить нестандартные решения.

Также, в наших поселках комьюнити стало полезно тем, что:

Люди сами начали делать свои праздники, то есть мы меньше тратим сил на организацию, получая стабильно хороший контент и инфо-поводы.

Фото предоставлено пресс-службой «Хрустального»

В чатах соседей можно получить хорошую обратную связь почти по любому вопросу (жизнь, быт, советы, полезные контакты).

Коммьюнити поддерживает местную коммерцию и ее развитие/привлекательность местности, потому что их отношения выстроены на взаимном уважении и понимании, что комфортной жизни без коммерции не будет, как и не будет продаж без хорошего отношения к жителям.

У нас выстроены хорошие отношения с жителями, поэтому мы всегда можем привлечь кого-нибудь для рекламных фото и видеосъемок, они подкидывают нам идеи для улучшения микрорайона, подсвечивают проблемные места, мы на основании их обратной связи можем улучшать текущие и будущие проекты.

Что касается внутренний помощи друг-другу, то это тоже очень важный фактор как до девелопера, так и для самих жителей. В какой-то степени это даже повышает привлекательность поселков, потому что жильцы:

делятся друг с другом лекарствами – замена аптеки

подвозят друг друга или детей до города и обратно – замена такси и общественного транспорта

жители ремонтируют соседям бытовую технику (платно)

жители делают на дому макияж, брови, ресницы, маникюр, педикюр, волосы – замена салона красоты, хоть он у нас и есть

есть грумер для животных

есть репетиторы для школьников

есть спортивные тренеры.

Фото предоставлено пресс-службой «Хрустального»

То есть с комьюнити закрывает очень много инфраструктурных моментов, когда ты даешь людям возможность общения, контролируешь это общение, даешь им возможность где-то физически соединяться, объединяться, обмениваться, получать дополнительный опыт. Когда эти три фактора совпадают, то у тебя все получается.

Успешная застройка и эксплуатация загородного жилого комплекса требует комплексного подхода, внимания к деталям и учета всех нюансов. Девелоперу необходимо построить прочную репутацию надежного застройщика, который может предложить жителям комфортные и безопасные условия жизни.

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