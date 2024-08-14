Число ДДУ бьет рекорды, а показатель продаж самый низкий с 2020 года

В 1 полугодии 2024 года зарегистрировано 1500 тыс. ДКП*. Относительно 1 полугодия 2023-го спрос просел на 22%, относительно 2 полугодия 2023-го – на 34%. Данные приводит Циан.Аналитика.

Снижение спроса на треть относительно рекордных продаж в период ажиотажного спроса 2-й половины 2023-го было ожидаемым (сказался эффект высокой базы). К этому также добавился фактор заградительно высоких ипотечных ставок, в результате чего число ДКП меньше и чем за аналогичный период в прошлом году.

Результат 1 полугодия 2024 года один из самых низких за последние годы – меньше ДКП за первые 6 месяцев года было заключено только в 2020 г., когда активность была ограничена пандемией коронавируса. В целом, число ДКП на длительном промежутке времени меняется достаточно слабо.

Число ДДУ близко к рекордам

На рынке новостроек РФ за 1 полугодие 2024 г. было заключено 440 тыс. ДДУ – это, напротив, один из самых успешных показателей для первых 6 месяцев года. Результат на 18% выше, чем в 1 полугодии 2023-го и на 31% ниже, чем во 2 полугодии 2023-го.

Столь высокое для 1 полугодия значение обусловлено динамикой его последних двух месяцев – во второй половине мая и в июне на рынке новостроек фиксировался высокий спрос, связанный с приближением окончания льготной ипотеки – покупатели спешили купить квартиру до того, как программа будет завершена. Еще одна причина роста числа ДДУ – увеличение количества сделок с нежилыми помещениями.

Больше всего ДКП заключается обычно в регионах с наибольшим числом населения.

Список лидеров почти идентичен топ-10 регионам РФ по населению. Различие лишь в 2-х строках - вместо Челябинской области и Дагестана, занимающих по численности населения 9 и 10 места, в топ-10 регионов по числу ДКП оказались Самарская и Новосибирская области, по населению занимающие 11 и 15 места соответственно. Именно для вторичного рынка характерна высокая доля сделок, связанных с естественным и миграционным движением населения.

Число ДДУ во многом зависит не только от численности населения, но и от девелоперской активности в регионе.

Именно поэтому в лидерах оказались Тюменская, Новосибирская и Ленинградская области, которые по численности населения занимают 29, 15 и 23 места, при этом в них ведется активное жилищное строительство.

* ДКП - это не сделки, а количество переходов прав ("количество зарегистрированных прав собственности физических лиц на жилые помещения на основании договора купли-продажи") на рынке вторичной и загородной недвижимости. Реальное количество сделок, по оценкам Росстата, примерно в 1,5 раза меньше числа ДКП.