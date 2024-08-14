Открытие международного молодежного форума «Байкал» прошло в бухте Хужир-Нугэ

В бухте Хужир-Нугэ состоялось официальное открытие международного молодежного форума «Байкал», который проходит с 12 по 16 августа. В мероприятии принимают участие 600 человек из 52 регионов России и девяти стран.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В открытии приняли участие губернатор Игорь Кобзев, председатель областного парламента Александр Ведерников, заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, директор «Ресурсного молодежного центра» Росмолодежи Павел Хлопин, Федеральный инспектор по Иркутской области Алексей Калинин, который зачитал приветствие для участников форума от полномочного представителя президента РФ в СФО Анатолия Серышева.

– На форуме вы друг другу помогаете, знакомитесь, у вас возникают идеи, потом они претворяются в жизнь. Мы посмотрели, как развились молодые предприниматели, которые сюда приезжали с идеями, а сейчас у них уже малый бизнес, это очень важно, – отметил Александр Журавский.

– Байкал – прекрасное место, место силы, наполненное энергетикой на свершение самых нереальных задач. Отмечу, с вами работает одна из лучших команд по молодежной политике в нашей стране, которую возглавляет министерство. Включаются и вузы, и конечно же губернатор. Я под впечатлением, насколько он готов вас слушать и давать возможности для реализации. Остается только быть смелым и использовать их, – сказал Павел Хлопин.

Главная тема мероприятия – «Цели устойчивого развития», она включает в себя четыре основных направления: туризм, предпринимательство, молодёжные сообщества, диалог культур. Предусмотрено два блока: проектный и образовательный. Проектный блок обеспечивает включенность молодых людей в разработку проектов, направленных на общественно-политическую, социально-экономическую и культурную сферы. Образовательный блок обеспечит личностный и профессиональный рост участников форума через лекционные занятия, мастер-классы, лекции, ситуационные игры, дискуссии и проведение открытых диалогов с представителями органов власти.

– Президент России Владимир Владимирович Путин сформировал новые национальные цели, в том числе новые нацпроекты. Я уверен, что каждый из вас найдет себя в этих задачах и мы вместе будем их решать, а площадка форума станет для вас трамплином к новым достижениям, – обратился Игорь Кобзев к участникам форума.

На форуме молодые люди встретятся с жителями региона – участниками специальной военной операции благодаря проекту «Твой герой», а также примут участие в акциях по сбору гуманитарной помощи и плетению маскировочных сетей для нужд военнослужащих. Участников ждут лекции, мастер-классы, ярмарка молодых предпринимателей Иркутской области.

Также форум «Байкал» посетят многие спикеры и практики со всей России. В программе мероприятий встречи с Ильей Авербухом – российским фигуристом и предпринимателем, Александром Карелиным – сенатором Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Анатолием Вассерманом – депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и чемпионом Москвы по спортивной версии «Своей игры, Гузель Санжаповой – основателем бренда Малый Турыш, Владиславом Шерстобоевым – генеральным директором, членом совета директоров Группы компаний Эксперт, Еленой Пистуновой – государственным советником Краснодарского края.

16 августа участников форума ждет защита проектов для двух грантовых конкурсов от Росмолодёжи и министерства по молодежной политике Иркутской области. Общая сумма грантовой поддержки составляет 14 миллионов рублей на реализацию социально значимых проектов.