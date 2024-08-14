Обсудили будущее Приангарья: Олег Дерипаска встретился с иркутским бизнесом

Олег Дерипаска – один из известных российских предпринимателей, активно инвестирующий в развитие Сибири, – в минувшее воскресенье встретился с иркутскими предпринимателями. На встрече обсудили проблемы развития бизнеса, вопросы формирования городской инфраструктуры, особенности развития культуры и туризма в Прибайкалье.

Олег Дерипаска на встрече с иркутским бизнесом

Диалог с представителями предпринимательских кругов и общественности прошел в готовящемся к открытию RODINA Grand Hotel SPA Irkutsk 5*, расположенном в восстановленном историческом здании Бань Курбатова и Русанова. Участникам встречи провели небольшую экскурсию по объекту, напомнили его историю. Построенный в конце XIX века, комплекс Курбатовских бань был очень популярен среди иркутян и является объектом культурного наследия Иркутской области. В девяностые здание превратилось в руины, но было восстановлено и обрело новую жизнь.

Олег Дерипаска на встрече с иркутским бизнесом

Нужен газ

На встрече участники обсудили ситуацию в разных сферах бизнеса и экономики Приангарья. Так, представители машиностроения, металлообработки, химической отрасли подчеркнули острую потребность региона в газификации. Один из участников встречи отметил: «Если будет газ, регион просто заживет». Это связано и с недостатком мощностей, который газификация могла бы решить.

Олег Дерипаска на встрече с иркутским бизнесом

Владелец компании «ИнКомПро» Александр Прокудин рассказал, что готов масштабировать свой бизнес: «Нам нужно дальше развиваться, потому что Шелехов – это город алюминщиков, ставить дополнительные мощности по литью, но для этого нужен свет». Олег Дерипаска на это ответил: «Нужен газ. Но еще очень важен и тариф на газ. Поэтому здесь, конечно, очень важно, чтобы был учтен аспект экономичности. Если будет доступный тариф, и инвесторы сюда приедут, и все остальные».

Олег Дерипаска на встрече с иркутским бизнесом

Культура и инфраструктура требуют перемен

Отрасль культуры региона также страдает из-за недостатка производственных мощностей – например, возникли сложности с отливкой качественных бронзовых скульптур. Ольга Бронштейн, руководитель галереи современного искусства В. Бронштейна, рассказала: «В России таких мест сейчас нет, завод в Бурятии сгорел, и сейчас все поехали в Китай, в Таиланд. Мы три-четыре месяца ждем работы и получаем бесконечный брак. Чтобы создать одну работу, уходит месяцев пять-шесть, а то и восемь».

Олег Дерипаска на встрече с иркутским бизнесом

Значительная часть обсуждения была посвящена развитию инфраструктуры в регионе. Так, отсутствие достойного аэропорта, по мнению предпринимателей, является проблемой для туристической отрасли, усложняет логистику.

Представители ИРНИТУ, БГУ И ИГУ рассказали о необходимости строительства большого студенческого кампуса. Как отметил Олег Дерипаска, это могло бы сделать Иркутск интеллектуальной столицей Сибири. Не менее важными стали вопросы отсутствия в городе досугового центра для детей и большой площадки для проведения культурно-массовых и деловых мероприятий.

Олег Дерипаска на встрече с иркутским бизнесом

Подводя итоги встречи, Олег Дерипаска отметил: «Надо менять среду, делать ее разнообразнее, насыщеннее. Когда люди будут больше зарабатывать, у них будет больше возможностей и стимулов для развития».