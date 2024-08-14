На 1 сделку в новостройке приходится 2 сделки на «вторичке» и «загородке»

В 1 полугодии 2019-2023 годов на 1 сделку в новостройке приходилось 2,5-3 сделки на вторичном и загородном рынках. В 1 полугодии 2024-го разрыв сократился до 1 сделки к 2. Данные приводит Циан.Аналитика.

В результате того, что рынок новостроек продемонстрировал нестандартно высокие для 1 полугодия результаты, а рынок «вторички» и «загородки», наоборот, – низкие, изменилось соотношение этих сегментов, которое длительное время было удивительно стабильным.

Наибольший разрыв в регионах, где на рынке новостроек очень мало объектов:

Мурманская область,

Чечня,

Ингушетия,

Камчатский край,

Карачаево-Черкесия,

Калмыкия,

Алтай.

Есть и регионы, где в 1 полугодии 2024 г. совсем не было сделок с новостройками:

Магаданская область,

Ненецкий АО,

Чукотский АО,

Еврейская АО.

Доля новостроек в общем числе сделок выше, чем в целом по стране, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, в регионах с миллионными агломерациями и развитыми рынками жилья (Новосибирской и Тюменской областях), регионах с недостатком современного жилья (Тыва).

«1 полугодие 2024 г. для вторичного рынка стало не очень успешным, чего не сказать о рынке новостроек. В результате по итогам 6 месяцев заметно изменилось соотношение числа сделок в этих сегментах, – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитики. – В ближайшие месяцы сокращение числа льготных программ и ужесточение их условий приведет к частичному смещению спроса на вторичку за счет более низкого уровня цен и соотношение сегментов вернется к норме».