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На 1 сделку в новостройке приходится 2 сделки на «вторичке» и «загородке»

В 1 полугодии 2019-2023 годов на 1 сделку в новостройке приходилось 2,5-3 сделки на вторичном и загородном рынках. В 1 полугодии 2024-го разрыв сократился до 1 сделки к 2. Данные приводит Циан.Аналитика.

В результате того, что рынок новостроек продемонстрировал нестандартно высокие для 1 полугодия результаты, а рынок «вторички» и «загородки», наоборот, – низкие, изменилось соотношение этих сегментов, которое длительное время было удивительно стабильным.

Наибольший разрыв в регионах, где на рынке новостроек очень мало объектов:

  • Мурманская область,
  • Чечня,
  • Ингушетия,
  • Камчатский край,
  • Карачаево-Черкесия,
  • Калмыкия,
  • Алтай.

Есть и регионы, где в 1 полугодии 2024 г. совсем не было сделок с новостройками:

  • Магаданская область,
  • Ненецкий АО, 
  • Чукотский АО,
  • Еврейская АО.

Доля новостроек в общем числе сделок выше, чем в целом по стране, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, в регионах с миллионными агломерациями и развитыми рынками жилья (Новосибирской и Тюменской областях), регионах с недостатком современного жилья (Тыва).

«1 полугодие 2024 г. для вторичного рынка стало не очень успешным, чего не сказать о рынке новостроек. В результате по итогам 6 месяцев заметно изменилось соотношение числа сделок в этих сегментах, – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитики. – В ближайшие месяцы сокращение числа льготных программ и ужесточение их условий приведет к частичному смещению спроса на вторичку за счет более низкого уровня цен и соотношение сегментов вернется к норме».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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