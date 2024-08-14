РСХБ определил портрет и географию фермеров-сыроделов

4 августа при поддержке Россельхозбанка и Минсельхоза РФ на Истринской сыроварне Олега Сироты состоялся Сырный чемпионат России, в котором приняли участие сыровары со всей России. В преддверии мероприятия эксперты маркетплейса фермерской продукции Свое Родное провели исследование и составили портрет современного сыровара.

Сыроварение за последние 10 лет стало одним из популярным, если не самым популярным направлением фермерства и бизнеса в России. Если забить в поисковик слово «сыроварение», в топе выдач по запросу будут советы по первым шагам и курсы по обучению сыроварному делу.

По данным платформы Свое Родное, на данный момент на платформе зарегистрировано 1 088 сыроваров из 78 регионов России. Топ-5 регионов с самым большим количеством сыроваров составляют (в порядке уменьшения количества предпринимателей) Москва и Московская область (10,9%), Республика Дагестан (4%), Нижегородская (3,7%), Новосибирская (3%) и Тверская (2,8%) области. Меньше всего сыроваров оказалось в Республике Калмыкия, Ханты-Мансийском автономном округе, Камчатском крае, Магаданской и Мурманской областях (по 0,1%).

Соотношение мужчин и женщин, занимающихся производством сыра, в среднем по стране, согласно данным Свое Родное РСХБ, составляет 70% на 30% и зависит от региона. Так, например, в СКФО и ЮФО сыроварением преимущественно занимаются или только мужчины как владельцы сыроварен, или целые семьи, во главе которых, конечно же, также стоят мужчины. Женщины-сыровары преобладают в некоторых регионах Поволжья, например, в Волгоградской, Самарской и Нижегородской областях, а также в Подмосковье.

Средний возраст фермеров-сыроваров в России, по данным экспертов Свое Родное, 35-40 лет, но он также может варьироваться от региона к региону, в том числе, в зависимости от уклада и традиций.

Процент же сыроваров в возрасте 60+ лет составляет 15% – зачастую, выходя на пенсию, россияне не хотят сидеть без дела и открывают для себя новые направления деятельности, в том числе сыроварение. На молодых фермеров (25-30 лет) приходится самый небольшой процент – 7%, но тенденция показывает рост интереса данной возрастной категории к этому направлению фермерства.

Познакомиться лично с сыроварами смогли жители Московского региона, а также гости столицы, в рамках Сырного фестиваля-2024, который прошел со 2 по 4 августа в Истринском районе Московской области на территории сыроварни Олега Сироты и объединил 300 фермеров из более чем 50 регионов России, а также на полях прошедшего в рамках фестиваля Сырного чемпионата России. В числе экспертов соревнования сыроваров – не только представители службы закупок всех федеральных сетей и отраслевые эксперты, в том числе из Франции, Швейцарии, Италии и Белоруссии, но и представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства экономического развития, ВНИИМС г. Углич, ВНИМИ.