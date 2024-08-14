Выдачи ипотеки в июле упали почти втрое

В июле россияне взяли займов на жилье всего на 292 млрд рублей – это в 2,9 раза меньше, чем в июне. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ОКБ.

Если сравнивать с прошлогодними показателями, то цифры вдвое ниже: в июле 2023-го банки выдали 169 тыс. жилищных ссуд на 682 млрд рублей, следует из данных ОКБ. Там уточняется: в последний раз сопоставимые с нынешними выдачи ипотеки были четыре года назад – в июне 2020-го в России оформили жилищных кредитов на почти 298 млрд рублей.

Наряду с выдачами изменения претерпели и показатели среднего чека и срока.

Так, в июле средний размер ипотеки, согласно данным ОКБ, уменьшился на 20% – до 3,82 млн. А средний срок кредитования за месяц сократился с 24 лет 5 месяцев максимальных значений за всю историю рынка в РФ (такой показатель был в июне) до 21 года 2 месяцев.

Выдачи ипотеки на новостройки также резко упали, следует из статистики бюро. В июле ссуды на первичку занимали треть от всех выданных ипотек (по объему): в этом сегменте оформлено 13,85 тыс. ссуд на 78,89 млрд рублей. Месяцем ранее – в июне – на них приходилась половина всех выдач.

Ранее стало известно, что в 1 полугодии 2024 года зарегистрировано 1500 тыс. ДКП. Относительно 1 полугодия 2023-го спрос просел на 22%, относительно 2 полугодия 2023-го – на 34%. Снижение спроса на треть относительно рекордных продаж в период ажиотажного спроса 2-й половины 2023-го было ожидаемым. К этому также добавился фактор заградительно высоких ипотечных ставок, в результате чего число ДКП меньше и чем за аналогичный период в прошлом году.