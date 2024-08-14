Планшеты Apple потеряли первое место на российском рынке

Компания заняла 8% и второе место, уступив первенство китайской Honor. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет компании Apple.

Apple потеряла первое место на российском рынке планшетов – об этом свидетельствуют данные компании-партнера нескольких производителей электроники. В первом полугодии 2024-го по сравнению с аналогичным периодом 2023-го доля «яблочной» корпорации на российском планшетном рынке составила 8% – таким образом iPad разделил второе место с продукцией китайского бренда Readme. Первое место (10%) – у Honor. Год назад Apple была лидером на нашем рынке – на ее долю приходилось 13% продаж планшетов в РФ в штуках.

Всего в РФ в январе – июне 2024-го было продано 1,37 млн планшетов против 1,06 млн годом ранее, говорится в документе.

Снижение доли Apple в сегменте планшетов обусловлено совокупностью факторов, отметил руководитель направления Apple компании diHouse Любовь Морозова.

– Apple позиционирует новые модели как равноценные ноутбукам по уровню производительности, однако цена на такие планшеты с учетом приобретения клавиатуры и прочих аксессуаров сопоставима с ценой лэптопа. Стоит учитывать тот факт, что ранее на продажи планшетов Apple в значительной степени влияла маркетинговая поддержка от производителя, которая на российском рынке прекращена, – добавляет она.

Ранее стало известно, что иркутяне продали на Авито на 15% больше новых смартфонов, чем в прошлом квартале. В III квартале 2023 года продажи новых смартфонов на Авито в Иркутске продолжили расти – на 15% за квартал. Об этом сообщают в пресс-службе сервиса. В топ-5 брендов по доле продаж на платформе в России вошли: Apple – 55%, Samsung – 14%, Xiaomi – 13%, Honor – 4%, realme – 2%. При этом яркую динамику показывают бренды из Поднебесной: Infinix (рост продаж в семь раз год к году), Tecno (в четыре раза) и realme (+70%).