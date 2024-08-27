Владимир Колмогоров, Эн+, – о плановой экономике, новых электростанциях и сотрудничестве с Китаем

«Развивая себя, развиваем город» – под таким девизом проходят встречи в дискуссионном клубе «PRO Иркутск», организованном несколько лет назад компанией Эн+ по инициативе её основателя Олега Дерипаски. Встречи с интересными людьми из разных сфер всегда вызывают интерес у активных горожан. В августе героем «PRO Иркутск» стал генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров. Он рассказал о том, чем сейчас живут иркутские энергетики, какие задачи решают и когда будут строиться новые электростанции. Газета Дело записала основные тезисы.

Фото: Андрей Фёдоров

«Не хватает плановой экономики»

У Владимира Колмогорова – огромный опыт работы в энергетике: и в старой советской системе, и в РАО ЕЭС (компания работала до 2008 года), и в системе, которая сложилась после реорганизации РАО ЕЭС. Поэтому он, как никто, может проанализировать преимущества этих систем, пояснить, чего не хватает в энергетике сейчас, в каком направлении она развивается – причём не только в Сибири, но и у наших зарубежных соседей – в частности, в Китае.

– Сибирь с точки зрения энергетической обеспеченности всегда была достаточно успешным регионом, здесь строилось много электростанций. Сейчас, если говорить об Иркутской области, большие возможности с точки зрения развития здесь алюминиевой промышленности, угольной промышленности позволяют развиваться и энергетике. У нас на сегодняшний день, можно сказать, дефицита электрической энергии нет. Тем не менее, электростанции, которым 60 лет и больше, с точки зрения эффективности, работают всё хуже.

Фото: Андрей Фёдоров

По мнению Владимира Колмогорова, в России зря отказались от плановой системы, при которой в экономике всё было чётко расписано на несколько десятилетий вперёд. В том числе, и в энергетике, где по плану происходила как замена устаревшего оборудования на действующих ГЭС и ТЭЦ, так и строительство новых генераций. В этом смысле, по словам эксперта, показателен пример Китая, который сохранил плановую экономику до сих пор.

– В Китае составляются планы на тридцать лет – по пятилеткам на шесть периодов – и всё чётко идёт по этим планам. Там на электростанциях полная замена оборудования на новое – с более высоким коэффициентом полезного действия и более высокой отдачей – проводится каждые 30 лет. Более того, меняется не только оборудование, а вообще подходы к эксплуатации электростанций, организации труда. Например, одна из последних станций на реке Янцзы практически полностью роботизирована, в машинное отделение персонал доставляют только по необходимости. Нам нужно использовать опыт ближайших соседей и в корне менять всю стратегию развития энергетической отрасли Сибири. Я убеждён, что любое производство развивается только в том случае, если идёт обновление и люди стремятся внедрять в производственные процессы более современные технологии.

Фото: Андрей Фёдоров

«Покупаем оборудование в Китае и в России»

Говоря о сегодняшнем положении дел в энергетике Сибири, Владимир Колмогоров честно признал, что оборудование на наших ГЭС и ТЭЦ, которое специалисты как могут «холят и лелеют», тем не менее уже отработало свой ресурс.

– Мы, конечно, делаем капитальные и текущие ремонты, но, в отличие от китайских коллег, не можем заменить все агрегаты полностью, меняем только элементы генераторов, турбин, котлов. К сожалению, мы не можем быстро создать своё современное энергетическое оборудование с высоким КПД, поэтому пока вынуждены покупать его в Китае. В том числе, Эн+ заключила несколько соглашений с государственными компаниями КНР, выпускающими энергетическое оборудование.

При этом Владимир Колмогоров отметил, что российские заводы сейчас достаточно активно перестраивают свою деятельность и работают над импортозамещением в энергетике.

Владимир Колмогоров, генеральный директор Эн+

Фото: Андрей Фёдоров

– Турбины высокого качества производят в Санкт-Петербурге, к современным стандартам «подтянулся» Новосибирский завод, полностью обновил технологию Барнаульский завод. На ближайшие 5-6 лет российские производители обеспечены заказами наших предприятий. Новое современное оборудование отечественных заводов уже есть и на гидростанциях Иркутской области. Так, мы заменили рабочие колёса на Братской ГЭС, а по программе модернизации Иркутской ГЭС на станции устанавливают агрегаты Новосибирского завода, причём, если раньше мощность одного составляла 82 мегаватта, то сейчас уже 106 мегаватт.

Фото: Андрей Фёдоров

«Нужны новые критерии для новых генераций»

Есть у Эн+ и планы по строительству новых генераций, в частности, большой тепловой станции на угольном разрезе в Черемхово или Тулуне в 2028-2030 годах. Как рассказал Владимир Колмогоров, сейчас обсуждается возможность строительства ТЭЦ по совершенно новым критериям, и ярким примером здесь опять же может стать Китай, где электрические станции строят на угольных разрезах в соответствии со всеми экологическими требованиями. Кроме того, строительство ТЭЦ рядом с разрезом позволяет существенно экономить, снижая затраты на транспортировку угля и другие логистические затраты.

Фото: Андрей Фёдоров

– На угольных разрезах в КНР работают управляемые оператором роботы, которые добывают уголь и загружают его в автомобили. Автотранспорт доставляет уголь на станцию разгрузки, а дальше он по конвейеру поступает на станцию. Обратно конвейер транспортирует золу, которая там же перерабатывается: например, из неё делают панели. Такие станции находятся далеко от городов – туда электричество передаётся по линиям электропередачи постоянного тока. Кстати, это в разы сокращают потери электроэнергии по сравнению с линиями переменного тока, которые используются в России. Конечно, в Иркутской области надо стремиться к такому производству и менять отношение к энергетике.

Пока же компания приступила к строительству новых объектов – двух блоков по 230 мегаватт на ТЭЦ-11 – на старой ТЭЦ в Усолье-Сибирском. Идет подготовка документации и на строительство третьего блока. Как подчеркнул Владимир Колмогоров, работы будут идти по абсолютно новым технологиям, с улучшенными показателями как по КПД, так и по экологическим требованиям. Фактически, это будет новая станция рядом с ТЭЦ-11.

Фото: Андрей Фёдоров

«Важно создавать позитивный климат – и в компании, и в городе»

Участники встречи обсудили с Владимиром Колмогоровым проблему кадрового дефицита и то, как её решают в компании Эн+, где создана целая система как подготовки квалифицированного персонала буквально со школьной скамьи, так и повышения квалификации для тех, кто уже имеет определённый опыт.

– У современной молодёжи другие требования к работодателю, чем были, к примеру, у нашего поколения. У неё другой менталитет, запросы – как в отношении заработной платы, так и по организации досуга, отдыха. Мы всё это учитываем и системно индексируем заработную плату, реализуем жилищную программу. Также компания организует и финансирует всевозможные фестивали, гастроли, встречи и другие досуговые мероприятия. Причём они доступны и бесплатны буквально для всех горожан. Кроме того, мы стараемся сделать такие мероприятия не просто развлекательными, а познавательными, чтобы люди не просто поприсутствовали, но и почерпнули для себя что-то полезное.

Фото: Андрей Фёдоров

По инициативе основателя Эн+ Олега Дерипаски, компания также много делает для восстановления в сибирских городах исторических ценностей, архитектурных памятников. Много средств вкладываем в поддержание и развитие инфраструктурных, спортивных, туристических проектов. Активно занимаемся решением экологических проблем: организуем многочисленные акции на побережье Байкала, активно участвуем в разработке закона о Байкале. Кстати, в сентябре в Иркутске будет проходить Российской-Китайский форум, который организует Институт экономики роста им. П. А. Столыпина при участии Эн+ (Олег Дерипаска является председателем наблюдательного совета института). На форуме, в том числе, будут обсуждаться вопросы устойчивого развития.

Я считаю, что наша задача – создавать позитивный климат и у нас в компании, и в городе. И хотелось бы, чтобы как можно больше иркутян тоже создавали вокруг себя такую атмосферу, потому что тот, кто живёт активной жизнью, совсем по-другому относится к тому, что его окружает. Каждый должен осознавать, что жизнь надо прожить не зря.

«Люди строят не дома, а палатки»

Фото: Андрей Фёдоров

На встрече клуба «PRO Иркутск» не обошли вниманием и такие острые для региона темы, как проблема с подключением к электрическим сетям индивидуальных жилых домов в Иркутском районе, нелегальный майнинг и дифференцированный тариф на электроэнергию. Положение дел прокомментировал генеральный директор Байкальской энергетической компании (входит в Эн+) Олег Причко.

Отвечая на вопрос, почему жителям Иркутского района приходится по полтора-два года ждать подключения их домов к сетям, Олег Причко отметил, что бурное развитие загородного строительства, которое наблюдается в последние годы, не предполагалось ни властью, ни энергетиками.

– Люди строят дома на землях сельхозназначения, потом через суд легализуют такие постройки, хотя нигде, ни в каких планах они не учтены. На таких участках с хаотичной застройкой нет ни улиц, ни проездов для спецтехники, ни другой необходимой инфраструктуры – в том числе для подключения к электросетям. Понятно, что граждане, которые хотят жить за городом, не обязаны разбираться в современных правилах градостроительства и принципах муниципального управления. Они видят дом, документы на него и то, что он подключён к сетям. К сожалению, многие застройщики делают это незаконно, для демонстрации, но подобные факты потом всё равно вскрываются. Кроме того, застройщики возводят такие дома без учёта требований климатической зоны, и по сути, они представляют из себя палатку, которая светится насквозь – в ней тепло, пока греет электрокотёл.

Фото: Андрей Фёдоров

По словам Олега Причко, незапланированный масштаб загородного строительства, в том числе, энергонеэффективных домов, отсутствие централизованных котельных и альтернативных источников тепла привели в итоге к тому, что потребление электроэнергии в сравнении с перспективными планами развития Иркутской электросетевой компании уже сейчас увеличилось в восемь раз и соответствует 2032 году. К примеру, 38-тысячный посёлок Хомутово потребляет электроэнергии больше, чем 220-тысячный Ангарск.

– Ещё одна проблема – серый майнинг. К сожалению, законодательство, которое сейчас редактируется в части майнинга и вступит в силу с 1 сентября 2024 года, никак не затрагивает серых майнеров. В нём речь идёт о легальном майнинге, который присоединён промышленными сетями к промышленным подстанциям и платит за потреблённый ресурс как промышленный потребитель, – добавил Олег Причко.

Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании (входит в Эн+).

Фото: Андрей Фёдоров

Один из рецептов решения сложившейся ситуации генеральный директор БЭК видит в регулировании энергопотребления.

– Необходимо определиться и посмотреть в сторону 73 регионов России, которые столкнулись с аналогичной проблемой, но установили градацию потребления электроэнергии таким образом, чтобы решить проблемы и неэффективного жилья, и серых майнеров, – подытожил Олег Причко.