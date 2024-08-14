Иркутская область вошла в федеральную программу повышения мобильности трудовых ресурсов

Распоряжение подписал глава кабмина России Михаил Мишустин.

– Решение Правительства России о включении Иркутской области в этот перечень имеет для нас большое значение. Перед органами занятости стоит задача по восполнению кадровой потребности экономики региона, что будет способствовать ее развитию и повышению уровня жизни населения. Благодаря программе повысится мобильность трудовых ресурсов, что важно для сбалансированного развития рынка труда, – сказал губернатор Игорь Кобзев.

Цель новой программы – привлечение квалифицированных работников для удовлетворения кадровых потребностей предприятий и обеспечения развития экономики региона.

Работодатели, ищущие новых сотрудников, могут участвовать в программе и получать финансовую поддержку для организации трудоустройства и адаптации новых специалистов. В частности, средства субсидии подразумевается направлять на компенсацию переезда, повышение квалификации, единовременные выплаты, компенсацию питания, предоставление жилья, социальную поддержку.

Напомним, что национальный проект «Кадры» начнет действовать с января 2025 года. Он направлен на развитие рынка труда и взаимодействие с образованием. Уже сейчас проходит всероссийский опрос работодателей для выявления прогнозной потребности организаций в профессиональных кадрах на пятилетний период до 2029 года.