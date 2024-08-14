Себестоимость строительства выросла на 76% за прошедшие 4 года

С начала 2024-го рост составил 12%. Данные приводит группа компаний РКС Девелопмент.

Общий рост себестоимости за период 4 кв. 2020 – 2 кв. 2024 составил 76%. К началу 2023 года уровень цен стабилизировался относительно скачка после начала СВО. Рост себестоимости во второй половине 2023 года в первую очередь был обусловлен общей волатильностью на рынке и ростом инфляции.

С начала 2024 года рост себестоимости увеличился на 12%.

Наиболее капиталоемким элементом в строительстве продолжают оставаться рабочая сила и эксплуатация механизмов – на них, согласно структуре затрат, на конец 1 полугодия 2024 года, приходится почти 45,6% общего строительного бюджета проекта.

В этой категории произошло наибольшее удорожание – на 18,3% – что в пересчете дает весомую прибавку в 8,3% к общей себестоимости проекта. Наибольший рост с начала года показали также фасадные, кровельные и светопрозрачные конструкции (13,2%), арматура и металл (8%), а также кладочные материалы (5,5%) (например, газосиликатный блок).

Что касается структуры строительства, то самой затратной статьей бюджета, как уже указали, остаются ФОТ и расходы на механизмы, а почти четверть всех расходов приходится на фасадные и кровельные материалы и инженерные сети.