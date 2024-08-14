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50% родителей в Иркутске считают условия целевого обучения слишком жесткими

60% родителей абитуриентов считают, что целевое обучение дает шанс получить высшее образование и гарантии трудоустройства по специальности. Данные приводит сервис SuperJob Старт карьеры.

В этом году заработал новый механизм целевого приема в российские вузы. В Иркутске 48% родителей абитуриентов рассказали, что их дети рассматривали возможность целевого обучения в вузе: узнавали, какие работодатели предоставляют такую возможность и в какие сроки следует подать заявление, сколько мест в вузе отведено для целевого приема.

60% считают, что это возможность получить высшее образование и гарантия трудоустройства по специальности после окончания вуза. Для каждого пятого – это, в первую очередь, жесткие условия договора, которые подразумевают финансовые обязательства и невозможность смены направления обучения.

Респонденты, чьи дети задумывались о целевом обучении, чаще обращают внимание на гарантии трудоустройства (85%). А те опрошенные, чьи дети не рассматривали такой вариант, чаще говорят о строгих условиях договоров (39%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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