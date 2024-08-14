Лесовосстановительный форум «Ольхон-2024» пройдет в сентябре

Команда благотворительного фонда «Подари планете жизнь» и добровольцы из разных городов России, Монголии, Китая и Казахстана отправятся на остров Ольхон, сообщили организаторы.

Форум пройдет с 17 по 21 сентября. Это не только озеленение территории для помощи экосистеме Байкала, это обмен опытом сохранения и восстановления лесов между волонтерами, представителями российских и зарубежных национальных парков. Цель мероприятия – объединение людей разных стран во благо природе, вдохновение на новые экологические проекты.

Участников акции будут ждать: