Форум предпринимателей пройдет в Тайшете 27 августа

В Тайшете 27 августа пройдет форум предпринимателей «Бизнес на перспективных территориях. От идеи до реализации». Организаторами мероприятия выступили Сбер, центр «Мой бизнес».

Для участников и гостей подготовлена большая программа. В неё вошли выступления предпринимателей Тайшета с реальными историями успеха в бизнесе, дискуссии на темы «Про бизнес: здесь и сейчас» и «Про бизнес будущего в г. Усть-Илимске», презентация готовых решений, сервисов для развития бизнеса и мер поддержки, бизнес-практикум и интерактивная выставка от Сбера. Кроме того, в рамках форума пройдет выставка региональных франшиз.

Спикерами форума выступят представители Сбера, Законодательного собрания Иркутской области, Центра «Мой Бизнес», администрации Тайшета, отделения по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка РФ, а также региональные предприниматели.

Мероприятие пройдет при поддержке Законодательного собрания Иркутской области и администрации Тайшета.

«На площадке форума мы рассмотрим вопросы предпринимательского сообщества Тайшета. Приглашаем предпринимателей, которые хотят открыть и развивать бизнес в Тайшете, принять участие в форуме. На мероприятии вас ждет общение с экспертами, знакомства и полезные связи», – региональный директор Иркутского отделения Сбербанка Артур Сальманов.

«Основная цель Центра “Мой бизнес” – помочь действующим предпринимателям региона расти и развиваться, расширять свое дело, а тем, кто только думает о бизнесе – дать все необходимые инструменты для его создания. Это основа национального проекта “Малое и среднее предпринимательство”, инициированного Президентом. Для достижения этой цели мы организовали на форуме ярмарку франшиз. Каждая из них с уже готовым, упакованным брендом, прописанными бизнес-процессами и маркетинговой стратегией. Любую из них можно в течение короткого времени запустить в Тайшете. Уверены, что бизнес-сообществу города по итогам форума будет дан новый вектор развития, а количество предпринимателей увеличится», – директор Центра «Мой бизнес» в Иркутской области Диляра Окладникова.

Форум пройдет по адресу: Тайшет, ул. Ленина, д. 113, ЦДО «Радуга». Начало мероприятия в 12:00. Сбор гостей в 11:30. Участие в форуме бесплатное. Регистрация по ссылке.