Альфа-Банк дарит до 5000 рублей за открытие брокерского счёта

Альфа-Банк дарит деньги за открытие брокерского счёта и первые операции в Альфа-Инвестициях.

– Новым клиентам банк начислит 5000 рублей, а текущим клиентам без брокерского счёта — 2000 рублей. Чтобы получить деньги, нужно открыть счёт для инвестиций и купить ценные бумаги на сумму от 1000 рублей, – говорится в сообщении банка.

Для новичков в инвестировании Альфа-Банк предлагает бесплатные уроки по составлению портфеля и гид по ценным бумагам от экспертов Альфа Инвестиций.