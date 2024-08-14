Альфа-Банк дарит до 5000 рублей за открытие брокерского счёта

Альфа-Банк дарит деньги за открытие брокерского счёта и первые операции в Альфа-Инвестициях.
– Новым клиентам банк начислит 5000 рублей, а текущим клиентам без брокерского счёта — 2000 рублей. Чтобы получить деньги, нужно открыть счёт для инвестиций и купить ценные бумаги на сумму от 1000 рублей, – говорится в сообщении банка.
Для новичков в инвестировании Альфа-Банк предлагает бесплатные уроки по составлению портфеля и гид по ценным бумагам от экспертов Альфа Инвестиций.
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