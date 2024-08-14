Новости

Альфа-Банк дарит до 5000 рублей за открытие брокерского счёта

Альфа-Банк дарит деньги за открытие брокерского счёта и первые операции в Альфа-Инвестициях.

– Новым клиентам банк начислит 5000 рублей, а текущим клиентам без брокерского счёта — 2000 рублей. Чтобы получить деньги, нужно открыть счёт для инвестиций и купить ценные бумаги на сумму от 1000 рублей, – говорится в сообщении банка.

Для новичков в инвестировании Альфа-Банк предлагает бесплатные уроки по составлению портфеля и гид по ценным бумагам от экспертов Альфа Инвестиций.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxwoGARN

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Компания «СтройПроектСервис»
Уникально. Экстремально. Стратегически важно. 7 флагманских проектов компании СтройПроектСервис»
«Наша ценность – это наши сотрудники» – Сергей Меркурьев, «СтройПроектСервис»
«Мы построили современное производство и собрали уникальный коллектив», – Евгений Столяр, «СтройПроектСервис», об индустриальном парке «Жилкино»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес